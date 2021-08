Los casos en que se puede deshacer la compra de una casa: defectos graves

Hace menos de un mes que he comprado una casa en el pueblo, con idea de que nos sirva como segunda vivienda de fines de semana y vacaciones. Hace unos días ha llovido y, no es que tenga alguna filtración, es que el piso superior se ha inundado literalmente como consecuencia de la entrada de agua masiva por el tejado. Obviamente, yo no habría comprado la casa de haber sabido que tenía este problema y quisiera saber si puedo deshacer la compra.