¿Qué quiere decir 'saneamiento por evicción' cuando compras una casa?

PREGUNTA Estamos preparando la compra de una casa antigua y en el contrato que me pasan los vendedores dice que yo renuncio al "saneamiento por evicción". No puedo firmar sin saber qué es eso…

Según nuestro Código Civil –y el más elemental sentido común-, el vendedor tiene que responder ante el comprador de que le transmite la posesión pacífica y legal de la cosa vendida. Consecuentemente, hay una responsabilidad legal en caso de que el comprador se vea privado por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de la totalidad o de parte de la cosa comprada.

Pero el comprador puede renunciar a este derecho, aunque la renuncia solo será válida si no hay mala fe por parte del vendedor. Si se produce la evicción, el comprador que no haya renunciado a exigir el saneamiento en caso de evicción puede exigir al vendedor que le abone el valor del bien al momento de la evicción (ya sea mayor o menor que el precio de la compraventa), los frutos o rendimientos que haya tenido que pagar al que le haya privado de la cosa, los gatos del contrato, costas de los pleitos y daños y perjuicios. En definitiva, no le aconsejamos en absoluto que firme el contrato con esta renuncia.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com