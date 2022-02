Cuál es la diferencia entre herencia y legado: así afecta al repartir los bienes

PREGUNTA Acaba de fallecer mi suegro y hemos visto que en su testamento ha dejado a su hija –mi esposa- la que fue la casa familiar. Son un total de tres hermanos, a quienes instituye herederos universales a partes iguales. Mi mujer tiene mucha ilusión con la casa, pero no quiere nada más. ¿Puede aceptar la casa y dejar el resto de los bienes a sus dos hermanos? Hemos echado cuentas y, como no hay deudas, los lotes resultantes serían bastante equilibrados.

Por lo que nos cuenta, su esposa es legataria de la casa además de heredera universal junto con sus hermanos, lo que no ofrece ningún problema siempre que el legado no perjudique la legítima de sus hermanos, lo que no parece ocurrir, según nos dice.

La diferencia esencial entre un heredero y un legatario es que el heredero sucede al causante en los derechos y obligaciones, respondiendo de estas últimas con responsabilidad ilimitada (salvo en el caso de la aceptación a beneficio de inventario). En cambio, el legatario solo adquiere una determinada parte activa del patrimonio del fallecido y no responde de las deudas de este, a menos que el testador se lo imponga expresamente como carga o cuando toda la herencia se distribuya en legados; pero aún en estos casos estará limitada al valor del legado.

El código civil admite en su artículo 890.2, la posibilidad de que el heredero sea al mismo tiempo legatario y además pueda optar por una cosa o la otra, al señalar: "El heredero que sea al mismo tiempo legatario, podrá renunciar a la herencia y aceptar el legado o renunciar esta y aceptar aquella".

En definitiva, y sin perjuicio de que en estas cuestiones conviene buscar el debido asesoramiento, en principio no hay obstáculo legal para que su esposa acepte el legado y deje que sus hermanos se repartan el resto de los bienes de la herencia.

*La respuesta ha sido elaborada por el despacho de abogados Echeandia & Alevito: www.echeandia-alevito.com