En qué consiste la ayuda al alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes

PREGUNTA

¿Pueden explicarnos las ayudas directas al alquiler joven que se han aprobado según la prensa?

Suponemos que se refiere al Real Decreto 42/2022, que se contempla como una ayuda directa a jóvenes de rentas bajas para sufragar el arrendamiento de su vivienda habitual. El límite de edad está en los 35 años y se debe tener ingresos anuales que no superen, como regla general, el triple del IPREM, computando tanto los ingresos del arrendatario como los de su núcleo de convivencia. Se requiere que el arrendatario tenga ingresos regulares, y la renta no puede superar los 600 €/mes, salvo coeficientes correctores que establezca la Comisión de Seguimiento que puedan elevar este límite hasta los 900 euros.

No son candidatos al bono quienes sean propietarios o usufructuarios de viviendas en España, salvo que no pueda disponerse del uso por causa ajena a su voluntad, sentencia de divorcio, etc. También se excluye el caso en que el peticionario tenga alguna relación con la persona física o jurídica que arriende la vivienda. El importe es de 250,00 euros al mes y no es compatible con cualquier otra ayuda pública para el pago del alquiler, salvo determinadas excepciones que indica la norma.

Para conocer todos los detalles, lo mejor es leer el decreto

