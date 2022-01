El bono joven de hasta 300 euros para el alquiler llegará a 70.000 beneficiarios

El Gobierno calcula que hasta 70.000 jóvenes se beneficiarán del bono joven al alquiler destinado a menores de 35 años. El Ejecutivo ha dado luz verde este martes en el Consejo de Ministros a esta ayuda de 250 euros al mes en el caso de los pisos y de 300 euros por habitación. Sin embargo, los criterios definitivos se fijarán en la próxima conferencia sectorial entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y las comunidades autónomas, como ha señalado la ministra Raquel Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que recoge Europa Press, Sánchez ha señalado que el plazo para solicitar estas ayudas se abrirá dentro de "mes y medio o dos meses máximo", aunque se efecto será con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Los solicitantes deberán tener entre 18 y 35 años, sus ingresos no pueden estar por encima de tres veces el IPREM, y la renta de alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 euros en las zonas más tensionadas, según ha detallado la ministra, que ha precisado que la medida beneficiará a unos 70.000 jóvenes. Este bono, que se concederá por un plazo de dos años, será compatible con otras ayudas de las comunidades autónomas, siempre que no supere el "40% de la renta del alquiler, descontado el bono", ha precisado la ministra.

Sánchez ha explicado que en breve convocará una conferencia sectorial para acordar los criterios de reparto de las ayudas con las comunidades autónomas, con lo que las ayudas se aprobarán definitivamente dentro de un mes y medio o dos meses, aunque el bono joven de alquiler se podrá solicitar con efecto retroactivo.

También ha recordado que la intención del Gobierno era aprobar también este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pero que no ha sido posible por la falta del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A este respecto Sánchez ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad y plena confianza en que esta ley llegará pronto al parlamento para su aprobación definitiva" y que "contará con todas las garantías y seguridad jurídica que requiera". Tras subrayar que el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante, ha defendido que el anteproyecto "cumple con las competencias atribuidas al Estado y las comunidades autónomas".

"Una vez tengamos el informe del CGPJ, lo valoraremos, aunque no sea vinculante, y llevaremos al Consejo de Ministros la Ley de Vivienda y luego al Parlamento", ha afirmado la ministra, que ha aseverado que la vivienda "está llamada a convertirse en el quinto pilar del Estado de Bienestar". Para Sánchez, no se pueden hacer hipótesis de un informe que aún no se ha conocido, pero ha reiterado que la voluntad del Gobierno, compartida "unánimemente" por su socio de coalición, Unidas Podemos, es aprobar esta Ley y llevarla luego al Parlamento.

En este sentido, ha explicado que tanto la ministra Ione Belarra como ella convinieron en que "lo más prudente" era esperar a la emisión del informe del CGPJ, pero con el "convencimiento compartido" de que esta ley es "trascendental", está bien "armada técnicamente" y debe salir adelante. Así, Sánchez ha negado que se hayan producido "fisuras" en la posición de los partidos que conforman la coalición a cuenta de este tema.

Pide al PP que "reflexione" y analice la Ley

Sobre la negativa del PP a aplicar esta norma en las regiones donde gobierna, la ministra ha instado al principal partido de la oposición a conocer primero su contenido, que "no invade competencias autonómicas". "Todavía nos queda el trámite parlamentario (...) Les pido que reflexionen, que analicen esta ley (..) Si se niegan ya de entrada a aplicarla serán ellos los que tengan que rendir cuentas", ha subrayado Sánchez. La ministra cree que la realidad va a demostrar a la actitud "negacionista y obstruccionista" del PP que la Ley de Vivienda es una "buena" norma. "Que no prive a sus conciudadanos de los derechos que otorga esta Ley", ha remarcado.