Si me opongo a un monitorio, ¿debo razonar mi rechazo de alguna forma?

Desde hace años tengo un litigio con mi Comunidad en relación con el pago de determinados gastos, hasta el punto de que recientemente me han interpuesto un monitorio al que, por supuesto, tengo intención de oponerme. Ya sé que, como consecuencia de mi oposición, el monitorio se archivará y el procedimiento seguirá como juicio verbal, dado que la cuantía es menor a 6.000 €, pero quisiera saber si ahora basta con que muestre mi oposición o tengo que razonarla. Me gustaría no adelantar ahora mis alegaciones