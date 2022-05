Tengo un local pendiente de alquiler: ¿debo declararlo ya en la Renta 2021?

Soy propietario de un local que siempre he tenido arrendado hasta hace año y medio que se fue mi último arrendatario. Desde entonces estoy en búsqueda de nuevo arrendatario y me gustaría saber si en la declaración del IRPF de 2021 debo imputarme rentas inmobiliarias por el período en que no lo he tenido arrendado o no es así, dado que en realidad se trata de un local en expectativa de alquiler. Gracias.