¿Qué significa 'ITE pasada' al ir a comprar una casa nueva?

PREGUNTA Me ha interesado un piso en una casa señorial y muy antigua, y en el anuncio pone “ITE pasada”. ¿Qué quiere decir?

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una especie de control técnico que han de pasar los edificios a partir de cierta antigüedad. La idea es prevenir posibles problemas de seguridad, sobre todo aquello que pueda poner el peligro la integridad de las personas. Por lo tanto, se centrará en aspectos como las fachadas (para asegurar, por ejemplo, que no haya riesgos de desprendimientos), la estructura de la edificación, etc. Si del informe resulta la existencia de alguna deficiencia, la comunidad está obligada a su reparación en determinados plazos.

Por normativa estatal, los edificios de más de cincuenta años de antigüedad deben pasar esta inspección como mínimo una vez cada diez años (edificios sin defectos graves). El plazo es inferior si se han detectado defectos, e incluso cabe imponer revisiones periódicas de las deficiencias importantes en tanto no sean resueltas. Así, si no son en exceso graves, el plazo bajará a 6 años, y si en la última ITE los defectos manifestados eran graves o muy graves, el plazo queda en solo 3 años; incluso pudiéndose imponer medidas de urgencia de adopción obligatoria. No obstante, las comunidades autónomas pueden establecer plazos diferentes, La operativa viene también regulada en los ayuntamientos.

La inspección la realizan técnicos particulares –por lo general arquitectos, superiores o técnicos- contratados por las comunidades, que lógicamente asumen una responsabilidad al emitir su parecer en relación con la seguridad y conservación de la edificación