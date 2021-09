¿La responsabilidad del avalista se extiende a las prórrogas del alquiler?

Me temo que voy a tener que avalar a mi hijo en su primer contrato de arrendamiento de vivienda porque con su actual nómina no ofrece garantía suficiente al arrendador. Lo entiendo perfectamente, pero veo que el contrato se firma por un año, prorrogable hasta cinco y me gustaría saber si mi responsabilidad se extendería a dichas prórrogas, caso de que se dieran. Gracias