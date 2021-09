El tarifazo de la luz en las comunidades de vecinos: subidas de hasta un 200%.

Mientras el Gobierno aplica de urgencia medidas para contener la escalada en la factura eléctrica -a costa, esencialmente, de los beneficios extraordinarios de las compañías- la subida sin precedentes de los precios de la luz amenaza con dejar una nueva 'víctima': las comunidades de vecinos. Gestoras de fincas y entidades aseguran a 'La Información' que los repuntes alcanzan porcentajes de hasta un 200%, lo que hace que los últimos recibos sean "inasumibles".

Un caso concreto evidencia la magnitud del golpe. Una comunidad de vecinos de un inmueble ubicado en Madrid ha pasado de pagar 3.800 euros de luz en agosto de 2020 a recibir una cuenta de 9.820 euros el pasado mes pese a no haber realizado cambios de importancia en sus instalaciones. Los gestores de dicha comunidad explican a este diario que actualmente buscan compañías energéticas que ofrezcan servicios de consultoría para tratar de minimizar el 'hachazo' de la próxima factura. Su temor es evidente y el paquete de medidas anunciado por el Gobierno para intentar que consumidores y empresas, especialmente las pymes, vean reducida su factura mensual no ha logrado mitigarlo porque el plan de acción no tendrá efecto hasta la próxima primavera, según señala el sector.

"La escalada es una calamidad, sobre todo para la clase media. Los vecinos tendrán que pagar entre 100 y 300 euros más cada mes, por lo menos hasta diciembre", asegura Sergio Fernández Barjacoba, de AyG Administradores de Fincas, para quien la coyuntura ya pone en jaque la estabilidad de las comunidades de vecinos. Mientras, Iñaki Eizaga Echevarría, Director de Expansión de inmho, pone el foco en el probable incremento de la morosidad: "Hay comunidades que están sufriendo subidas del 30% en las facturas de la luz. Algo que, sumado a la situación generada por la pandemia en otros ámbitos de la economía, hace que se vivan situaciones muy complicadas, especialmente en familias vulnerables, lo que puede suponer un aumento en la morosidad de las comunidades".

Pocas comunidades de vecinos han podido 'esquivar' esta escalada eléctrica. La razón es simple: cerca del 70% están adscritas al mercado regulado, en el que los precios dependen de la 'casación' de la oferta de las generadoras de electricidad y la demanda de las comercializadoras, explica Pablo García, asesor de industria en el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, quien calcula un aumento en las facturas de en torno al 80% en los próximos meses si se mantienen las condiciones actuales. De esta forma, muchos hogares españoles recibirán un nuevo varapalo cuando las cuentas de la comunidad lleguen a su buzón.

La subida histórica, además, no llega en el 'mejor momento'. Agosto es "un mes de piscinas", una de las instalaciones que precisa de más energía para funcionar, recuerda Pablo García. Por otra parte, la pandemia ha disparado del uso del ascensor, otra fuente de gasto en las horas pico de consumo, ya que debido al coronavirus lo utiliza una única persona por viaje. Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, añade al conteo los montacargas, garajes, sistemas de apertura automática, los sistemas de bombeo y recirculación en los edificios que disponen de los servicios centralizados de calefacción, agua caliente y/o refrigeración.

La forma más adecuada de gestionar estos pagos, según Barjacoba, de AyG Administradores de Fincas, sería a través de derramas que habría que aprobar en una junta de vecinos, unas reuniones que no se reanudarán hasta octubre debido a la Covid, recuerdan desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Los expertos admiten dificultades para llevarlas a cabo de forma presencial pero reconocen que, en el contexto actual, es necesario convocarlas.

Una posible solución para mitigar las consecuencias de esta escalada es negociar aplazamientos con las compañías para que la factura de la comunidad no eche por tierra los presupuestos de los particulares, según propone Barjacoba. Salvador Díez, por su parte, defiende que el impacto de la subida del precio de la luz va a estar determinado por los elementos comunes que tenga cada comunidad de propietarios y que generen un gasto en electricidad. Las comunidades en el mercado regulado se llevarán la peor parte a corto plazo, pero el experto sostiene que, a medida que lleguen los vencimientos de los contratos en el mercado libre, éstos también se verán afectados.

El futuro no es halagüeño. Los expertos advierten de subidas de entre el 80 y 200% en las facturas de la luz mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno para contener la escalada en el recibo supondrá una rebaja de entre el 28% y el 33% si los precios se mantienen en los valores registrados entre junio y septiembre. No parece que el 'colchón' del Gobierno vaya a ser suficiente para amortiguar el golpe de las 'dos' facturas eléctricas que reciben los españoles.