¿Los vecinos pueden impedir que instale un gimnasio en el local del edificio?

Estoy interesado en la compra de un local situado en los bajos de un edificio en régimen de propiedad horizontal. Hasta la fecha ese local era una tienda dedicada a papelería, encuadernación de libros, etc. y yo lo quiero para instalar un gimnasio. Me consta que a algunos de los propietarios no les gusta la idea, pero quisiera saber si pueden impedir la instalación.