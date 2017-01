Trump avanza con Israel y la CIA pero arremete, una vez más, contra la prensa

Donald Trumpya ejerce como Presidente de los Estados Unidos y ha empezado organizando su agenda nacional e internacional, limando asperezas con algunos sectores, pero también ahondar en las diferencias y enemistades con otros. Su primera visita interna ha sido a los servicios de inteligencia, uno de los numerosos enemigos que se había creado durante la campaña electoral.

La actitud del Trump presidente ha sido, ahora, muy diferente. Todo han sido buenas palabras. Ha subrayado su apoyo a la labor de la agencia, dejando atrás sus críticas por las acusaciones sobre la injerencia rusa durante la campaña electoral estadounidense que le enfrentó a Clinton.

En su visita, Trump ha mostrado algunas de las líneas fundamentales que va a seguir su administración y ha señalado que la lucha contra el Estado Islámico será una prioridad para la agencia. "El terrorismo islámico radical" debe ser "erradicado".

El exsubdirector de la CIA Michael Morell, por su parte, ha destacado la importancia de la visita de Trump a la sede de la CIA, "un gesto importante y positivo". "La auténtica prueba para la relación entre el presidente y su agencia de inteligencia más importante será lo abierto que esté ante lo que diga la CIA sobre lo que está pasando en el mundo", ha argumentado.

Donald Trump por su parte ha valorado muy positivamente el trabajo de los servicios de inteligencia: "Muy, muy poca gente podría hacer la labor que vosotros hacéis y quiero que sepáis que estoy con vosotros", ha afirmado Trump, unas palabras recibidas con jaleos y aplausos en Langley, sede de la central de inteligencia. En su discurso, de unos 15 minutos, no ha mencionado a Rusia en ningún momento.

De hecho, ha responsabilizado a los medios de comunicación de ese supuesto enfrentamiento con los servicios secretos. Trump nunca se ha llevado demasiado bien con la prensa y parece que va a seguir siendo así durante su mandato. El presidente ha asegurado que los periodistas están "entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra". Para añadir que los medios de comunicación han minimizado la asistencia a su toma de posesión de este viernes.

El Presidente se refiere a comparaciones como ésta que se publicó en Twitter y que se repitió en todos los medios de comunicación, soportes y redes existentes mientras Donald Trump se convertía en el 45º presidente de Estados Unidos.

No han quedado aquí los ataques del equipo de Donald Trump a los medios de comunicación. Su portavoz Sean Spicer ha denunciado que "mientras el país observaba una transición pacífica de poder", ciertos miembros de los medios de comunicación dieron "información falsa". Y lo ha hecho en el primer encuentro que mantenía con los periodistas con los que tendrá que tratar los próximos cuatro años.

Además, Spicer ha asegurado que un periodista acreditado en la Casa Blanca "cometió un error" durante una reunión de información sobre la actividad presidencial. Así, los medios de comunicación están "mostrando una división sobre tuits y falsas narrativa". Por todo ello, los medios de comunicación "rendirán cuentas".

En cuanto a la polémica de la asistencia a la ceremonia de toma de posesión, Spicer ha destacado que "nadie tiene cifras sobre la cantidad de gente" que asistió. Una vez más en Twitter se colgaron las fotos comparando la toma de posesión de Trump esta ocasión con la marcha de las mujeres celebrada un día después de la toma de posesión.

Precisamente Trump se ha pronunciado este domingo sobre esas marchas que recorrieron todo el mundo y que congregaron a decenas de miles de personas. Y lo ha hecho como acostumbra, utilizando Twitter. Allí ha afirmado que "acabamos de tener unas elecciones, ¿por qué esa gente no ha votado?" para arremeter después contra las famosas que apoyaron la protesta, asegurando que "están haciendo daño".

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.