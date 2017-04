CANAL. IGLESIAS PIDE A PSOE Y CS QUE DEJEN DE "BLANQUEAR" AL PP

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este jueves al PSOE y a Ciudadanos "que dejen de blanquear al PP" y que no impidan la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Pleno del Congreso de los Diputados ni la moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.Iglesias participó en un foro organizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, y después dijo a los medios de comunicación que si se probaran los obstáculos de la Fiscalía Anticorrupción a la investigación sobre supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II sería "gravísimo". "No se puede consentir que el PP siga gobernando" en la Comunidad de Madrid, insistió, respaldando la petición del portavoz regional, Ramón Espinar, para impulsar una moción de censura contra Cifuentes, de la que recuerdan que lleva treinta años en el partido y ha estado en el Canal de Isabel II. No se puede combatir la corrupción "de boquilla" y luego "sostener" al partido "más corrupto de Europa", argumentó Iglesias, convencido de seguir adelante con esa moción de censura en todo caso. Considera, además, que si Rajoy tiene que declarar ante la Audiencia Nacional como testigo por la financiación del PP tiene que comparecer también ante el Pleno del Congreso, y de nuevo en ese sentido pidió al PSOE y a Ciudadanos que respalden esa exigencia y no contribuyan a "blanquear" su gestión y a hacerle "el juego sucio". Iglesias recordó que la policía estuvo trece horas en la sede del PP buscando unos discos duros que se habían destruido, y los demás partidos no pueden tener "la desvergüenza" de impedir que al menos Podemos haga su trabajo parlamentario. Subrayó, en ese sentido, que fue la comisión de investigación solicitada por su partido en la Asamblea de Madrid y a la que Cifuentes se refirió como "paripé mediático" la que ha desembocado en la operación en la que se enmarca la detención de Ignacio González. Iglesias cree también que las supuestas conversaciones de Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente de 'La Razón', respectivamente, sobre Cifuentes y su jefa de Gabinete son "gravísimas" y tendrán que responder de ellas ante los tribunales y ante los ciudadanos. En su opinión, Esperanza Aguirre "debería haber dimitido hace muchos años" porque es "la condesa de una charca que está llena de ranas" con más de veinte cargos de confianza imputados. Sin embargo, considera que la expresidenta de la Comunidad de Madrid es "una pieza más en una maquinaria para delinquir", parte de una "trama que sigue mandando y que muy pronto va a dejar de mandar". A pesar de todo lo que está sucediendo, Iglesias reconoció que no es "optimista" sobre la posibilidad de que esas investigaciones obstaculicen al Gobierno del PP porque Rajoy tiene los Presupuestos "atados y bien atados" con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y con el diputado de Nueva Canarias que el PSOE "va a prestar" para garantizar la aprobación.