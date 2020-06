La tensión en ‘La casa fuerte’ no ha hecho más que aumentar desde su estreno de la semana pasada. Las discusiones entre los concursantes no han cesado. Tras los fuertes enfrentamientos entre Oriana y Fani, Cristina y Ferre tomaban el testigo y protagonizaban una pelea monumental. El desencuentro en la pareja se originaba en la fiesta de cumpleaños de Leticia Sabater, en la que el concursante se ofrecía a bailar de forma sugerente a la cumpleañera, algo que no sentaba nada bien a Cristina.

"Eres un friki, un vulgar, eres un… Mira, ni te lo voy a decir", recriminaba a su novio. Visiblemente enfadada, se negaba a escuchar las explicaciones de Ferre, que se defendía asegurando que tan solo "era un baile como ‘boy'". Los compañeros de la pareja también intervenían para intentar calmar los ánimos, pero el enfado de Cristina no se apagaba. "No voy a estar con un hombre así a mi lado. No lo voy a aguantar", aseguraba. Y se dirigía a Ferre para dejárselo claro: "Das vergüenza ajena. Y ten una novia que te respete, yo no. No quiero un tío así, das pena".

La discusión entre la pareja llegaba a tal punto que Cristina decidía dejar la relación. "No quiero estar más contigo", aseguraba la concursante a Ferre. Sin embargo, cuanto todo parecía indicar a una inminente ruptura, los dos volvían a hablar y acababan reconciliándose en la cama. Y de una pelea, a otra. Con Sonsoles Ónega al frente del programa, Iván y Maite se enfrentaban porque el extronista de ‘Mujeres, hombres y viceversa’ había llamado "loca con tratamiento psiquiátrico" a su compañera. Maite se mostraba muy dolida por estas palabras y aseguraba que necesitaba un perdón “de rodillas” por parte de Iván, que se negaba.

El novio de Oriana afirmaba que “nunca voy a pedirle perdón” y cargaba contra Maite porque "no está capacitada para estar en un concurso porque no sabe hablar sin insultar". "No dice más de dos palabras sin intentar hacer daño", aseguraba. Además, acusaba a Maite de montar ese mal rollo entre ellos como un intento de llamar la atención, incluso dudaba de sus lágrimas. "Delante de todos los compañeros me llegó a reconocer que los primeros llantos eran de mentira", zanjaba.

Pero el mal rollo entre Maite e Iván no paraba ahí. Sonsoles desvelaba quién había sido la persona que había robado un cartón de leche de Maite. La culpable era Oriana y esto no sentaba nada bien a Maite, que volvía a cargar contra la pareja, calificándoles como "ratas de alcantarilla". El punto pacífico del programa, sorprendentemente, lo han protagonizado Oriana y Fani. Tras sus múltiples discusiones, las hasta ahora enemigas parecen haber encontrado un punto en común en su relación. "Nos hemos dado cuenta que nuestro enfado viene por una tercera persona", explicaba Fani, que contaba que "a día de hoy estamos bien".