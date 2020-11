El durísimo ataque de Antonio David contra Lydia Lozano en ‘Sábado Deluxe’.

Jorge Javier Vázquez anunciaba este sábado un ‘Deluxe’ "muy calentito". Lydia Lozano y Antonio David Flores protagonizaban un duro enfrentamiento después de los desencuentros que han vivido durante la semana en ‘Sálvame’. Los dos colaboradores han roto su amistad porque la periodista ha desvelado algunas intimidades de Antonio David que el andaluz ve como "una traición". Por ello, los dos se sometían este sábado al ‘poli deluxe’ para comprobar quién dice la verdad.

El duelo entre Lydia y Antonio David estaba cargado de tensión ya que el colaborador aseguraba que desvelaría secretos de su compañera. Y no tardaba en atacar, lo hacía a través de su pregunta a Lydia: "¿Se han hecho fiestas de intercambio de parejas en tu casa?". Los colaboradores presentes en el plató se sorprendían ante esta insinuación. Sin embargo, el polígrafo de Conchita confirmaba el "no" de Lydia Lozano. Por su parte, Antonio David confesaba que su relación con su mujer, Olga, "se ha resentido" desde que trabaja en ‘Sálvame’.

Los dos colaboradores se cruzaban preguntas en modo de acusaciones. El pasado de Antonio David Flores junto a Rocío Carrasco era fuente de controversia. Lydia Lozano, conocedora de cómo era su relación, afirmaba que Rocío Jurado le dejó de hablar porque la periodista tomó partido por Antonio David en su conflicto con la hija de la cantante. El colaborador también desvelaba otro capítulo relacionado con su exfamilia política: "Prohibí a mi hija que fuera a ‘Supervivientes’ para visitar a Gloria Camila".

Pero la tensión estallaba cuando Antonio David le recordaba a Lydia la polémica sobre Ylenia Carrisi. "Lydia es una periodista nefasta. ¿Dónde está Ylenia? Periodista. Y Ahora ponte a llorar para dar pena", le decía el colaborador a su pregunta. La periodista, con cara de circunstancia, a punto de llorar, respondía a Antonio David: "Anda que no lloraste en ‘Gran Hermano’. Te llamaban el penas". El colaborador se defendía con un ataque que sorprendía a todos, incluido a Jorge Javier: "Como tú no tienes hijos, no lloras por nadie". Los dos continuaban acusándose mutuamente.

El presentador también desvelaba una conversación íntima que había mantenido con Lydia Lozano momentos antes de empezar el programa: "Lydia me ha dicho ‘No lo aguanto". Así, la periodista daba por rota su relación de amistad con Antonio David, sobre quien aseguraba que ha perdido el cariño que le tenía: "Ya me da igual". Tras décadas de buen rollo, Antonio David también aseguraba que Lydia "es de lo peor". A pesar de los intentos de Jorge Javier por provocar un acercamiento, los dos no daban su brazo a torcer y concluían el programa aún más enfadados.