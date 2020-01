En directo | Los Goya de la reconciliación arrancan con 'Dolor y gloria' de favorita

El cine español se reúne este 25 de enero en Málaga para celebrar la 34 edición de los Premios Goya en una gala que sale por tercera vez de Madrid y donde el clima frente al Gobierno se antoja más calmado que en ediciones anteriores. Sigue todas las novedades en directo de la ceremonia.

19:45: De una forma más específica, las aspirantes a Mejor película en los Premios Goya que se entregan este sábado 25 de enero en Málaga han sumado un total de 18,7 millones de euros en taquilla hasta la fecha y más de 3,2 millones de espectadores, según recoge Europa Press de los datos que publica el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA).

19: 30: La alfombra roja de los Premios Goya ya está preparada en Málaga para que el cine español celebre su gran fiesta anual con unos datos de taquilla y espectadores que se acercan más al dolor que a la gloria. De hecho, no se celebraba una gala con datos globales en recaudación y espectadores tan pobres desde el año 2013, cuando España todavía arrastraba los efectos de la crisis económica y cuando se encajó el primer año completo de subida del IVA sobre las entradas.

19:15: La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha anunciado que no acudirá a la gala de la 34ª edición de Premios Goya que se celebra esta noche en Málaga, según informa Ep. "Me hubiera encantado estar esta noche en la gala de los Goya 2020, pero me será imposible", ha señalado este sábado la líder de la formación naranja en una publicación en su cuenta de Twitter. Sin embargo, Arrimadas ha confirmado que en representación de Ciudadanos sí acudirán el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín; el diputado Guillermo Díaz; y la concejala de Cultura y Deporte en Málaga, Noelia Losada.

19:00: Los primeros invitados a la 34 edición de los Premios Goya, que se celebrará a partir de las 22.00 horas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, han comenzado a llegar a la alfombra roja hacia las 18.30 horas. Entre los primeros en llegar se encontraban el diseñador Palomo Spain y la presentadora Raquel Sánchez Silva. Asimismo, han sido de los primeros Carlos Santos, protagonista de 'El crack cero', la última película de José Luis Garci, y Salvador Calvo, director del cortometraje nominado 'Maras'.

18:50: Pedro Almodóvar y su película 'Dolor y gloria' parten como favoritos de los Premios Goya que se entregan este sábado 25 de enero en Málaga, en los que los actores Antonio Banderas y Belén Cuesta también lideran los pronósticos, según recoge Europa Press de diversas casas de apuestas y también según los resultados de la encuesta realizada en La Información desde el viernes a mediodía. En concreto, un 46% de los lectores apuestan por la cinta del manchego frente a un 33% que se alinea del bando de 'Mientras dure la guerra'. Pedro Almodóvar también parte con ventaja para llevarse el galardón a mejor ditector, con un 45% frente al 38% de los que prefieren a Alejandro Amenábar.

18:45: El primer revés de los Premios llegó a media mañana. La actriz Pepa Flores no asistirá este sábado a la gala de la Academia de Cine y el Goya de Honor que se le ha concedido será recogido en su nombre por sus hijas, María Esteve y Celia Flores, según ha anunciado la primera en la red social Instagram.