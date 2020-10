Li-Meng Yan a Iker Jiménez: "La Covid se creó para matar a gran escala"

Iker Jiménez entrevistaba este jueves a la doctora Li-Meng Yan, quien asegura que “el coronavirus es un arma diseñada, creada en un laboratorio de China”. ‘Informe Covid’ lograba obtener la primera entrevista para una televisión en Europa continental de la invitada. Li-Meng Yan, que trabajaba como viróloga en un laboratorio de referencia de la OMS en la Universidad de Hong Kong, aseguraba que encontró evidencias de que el virus se originó en un laboratorio chino. “Me vi obligada de huir de mi país para denunciar estas mentiras sobre el virus”, comentaba.

Según la doctora, desde el inicio, la pandemia fue planeada: “Los responsables del Gobierno chino retrasaron deliberadamente la información del virus”. Según contaba Li-Meng Yan, “el mercado de Wuhan no es el origen del brote”. Además, negaba la existencia de un huésped intermedio. “Leo Poon, consultor de la OMS, me insistió una y otra vez que no podía cruzar la línea roja. Si lo hacía, me metería en problemas y me harían desaparecer. Querían que mantuviese la boca cerrada”, confesaba a Iker Jiménez.

Li-Meng Yan aseguraba que "a finales de abril, el Gobierno de China ya me tenía en el punto de mira y decidí huir a Estados Unidos". Así denunciaba la persecución a la que se vio sometida tras percatarse, según contaba, de las evidencias que demostrarían que el virus no fue una casualidad. Desde Estados Unidos, ya protegida, pasaba a cuestionar las versiones oficiales del Gobierno chino: "El supuesto origen natural del virus no se sostiene".

Basándose en las evidencias que decía haber visto y desde sus conocimientos científicos, la entrevistada explicaba cómo surgió el virus: “Diseñaron el SARS-CoV-2 a partir de otros coronavirus de murciélago, que son la columna vertebral del patógeno". Y sus acusaciones no acababan ahí. Li-Meng Yan hacía una gran confesión: “El virus liberado en Wuhan estaba diseñado para atacar al ser humano, por lo que no necesitó ninguna adaptación". Así, apuntaba directamente a que el coronavirus se creó con una intención muy meditada y planeada.

Iker Jiménez, perplejo ante las declaraciones de la viróloga asiática, se interesaba por esa idea. “¿El virus no surgió fruto de una casualidad?”, cuestionaba el presentador. "Puedo afirmar, sin ninguna duda, que el SARS-CoV-2 fue liberado a propósito", respondía la doctora. Para Li-Meng Yan, "el SARS-CoV-2 es un arma biológica muy novedosa y sin restricciones, capaz de matar a gran escala". Para despedir la entrevista, la viróloga lanzaba un último mensaje a la población: “Voy a difundir el mensaje tanto como sea posible, y voy a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar”.