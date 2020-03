Operación Triunfo canta 'en femenino' por el 8M en su gala más reivindicativa 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la gala 8 de Operación Triunfo ha tenido como protagonista a la mujer y su papel en la música con temas como "La puerta violeta" o "Se acabó" y las actuaciones de Nathy Peluso y Dora Postigo, hija de Bimba Bosé.

Una semana dedicada al feminismo que comenzaba empañada por la polémica ha terminado con final feliz con una gala especial en la que no solo se han interpretado himnos feministas sino que también se han incluido constantes referencias al trabajo y la necesaria aportación de las mujeres a la música y la televisión.

👉 @natalialacunza recuerda con cariño su interpretación del tema "PIENSO EN TU MIRÁ" con su compañera de edición @itsjuliamedina ✊♀ #OTGala8 pic.twitter.com/VP082FUPmk — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 9, 2020

"Hoy tenemos una gala especial, una gala dedicada a vosotras", empezaba diciendo Roberto Leal, quien ha aprovechado cada pausa entre actuaciones para reivindicar y acordarse del trabajo de todas aquellas mujeres, un total de 144, que forman parte del equipo de Operación Triunfo. Así pues, el nubarrón que se cernía sobre OT al inicio de semana tras la polémica charla de Anna Pacheco en la que vertía comentarios ciertamente políticos que provocaron la respuesta de partidos como Ciudadanos o Vox consiguió despejarse esta noche con actuaciones como la de Nathy Peluso y Dora Postigo.

Peluso, cantante y compositora argentina, abrió la gala con su potente "Business woman" mientras que Postigo, hija de la fallecida modelo Bimba Bosé, se estrenaba sobre un gran escenario con su sencillo "Ojos de serpiente", un magnético bolero cuyo videoclip ha sido dirigido por Paco León. Junto a las actuaciones de las artistas invitadas, los diez concursantes que aún se encuentran en la Academia también ponían su granito de arena con la interpretación de canciones marcadas por importantes mensajes feministas que fueron coreadas durante toda la noche por el público instalado en el famoso foso del plató de OT.

🦋💜 Gracias por dejarme dar este mensaje ✨ https://t.co/Rsy2L10Kg7 — Á F R I C A (@africaadalia) March 8, 2020

Sonaron himnos como 'Girls just wanna have fun' de Cyndi Lauper, interpretada por Anajú y la lesionada Samantha -quien se había hecho daño en su rodilla izquierda durante una de las clases de interpretación-; 'Man! I Feel Like a Woman!', de Shania Twain, interpretada por Flavio; o 'Mujer latina' de Thalía, en la voz de la polifacética Nia.

También 'Just a girl' de No Doubt, cantada por Maialen, o 'Bad Guy' de la internacionalmente premiada Billie Eilish, interpretada por Eva, encontraron su sitio en una gala en la que, por primera vez, se dejaba la canción grupal, en este caso 'No controles' de Olé Olé, como tema final para cerrar la noche.

La gala más reivindicativa y especial en lo que va de edición, en la que también se anunciaron nuevas firmas de discos de los concursantes ya expulsados, cerró con la proclamación de Maialen como favorita de la semana y Hugo y Gèrard como nominados de cara a la gala del próximo domingo.