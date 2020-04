La receta de helados sanos y con frutas que Pilar Rubio hace para sus tres hijos

Pilar Rubio también se ha unido a la moda de cocinar en casa en plena cuarentena. La colaboradora de 'El Hormiguero' ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una receta muy sana: helados de fruta.

"Aprovecho que los niños están echándose la siesta para prepararles helados caseros de frutas. Me cuesta mucho que tomen fruta, así que intento dársela a veces en otro formato. Estos helados son muy sencillos de hacer, podéis probar con diferentes frutas, yogures, etc. Los que preparo hoy son de fresas y frambuesas", comenta en un vídeo en su perfil.

Para cuatro helados, Rubio explica que usa los siguientes ingredientes:

- 6 o 7 fresas.

- Un puñado de frambuesas.

- 3 cucharadas de bebida de coco sin azúcar añadido.

- 2 cucharadas de azúcar de abedul (Xilitol)

- 2 cucharadas de zumo de limón.

- Toppings de frambuesa liofilizada.

La colaboradora pasa la cuarentena junto a su marido Sergio Ramos y sus tres hijos. La pareja, que espera su cuarto hijo, se ha mostrado muy activa durante estas semanas en redes sociales e incluso Pilar ha mostrado cómo evoluciona su embarazo en estos días de cuarentena. En estos días ha tenido que hacer frente a los pequeños inconvenientes de la cuarentena. La presentadora no ha podido acudir a la peluquería -ya que están cerradas por el estado de alarma- por lo que ha tenido que teñirse el pelo ella misma en casa.

Un hecho que también ha compartido con los miles de españoles que, como ella, han tenido que demostrar sus dotes de peluqueros. "Al final he acabado haciéndome el color en casa", escribía la colaboradora.

Y es que Pilar ha compartido una imagen con su nuevo color de pelo, un tinte que le ha quedado fenomenal aunque ella no se lo vea del todo bien: "Me he puesto un 4.15 en raíz y medios, las puntas no. Quizás me ha quedado un poco oscuro para esta época del año... no sé... no estoy muy convencida...".