De Bilbao al portal de lujo favorito de las 'celebrities': el viaje de Sophie et Voilá

En 2010, la arquitecta bilbaina Sofía Arribas decidió cambiar el rumbo de su carrera en medio de la crisis económica que afectaba a España, sobre todo al sector inmobiliario. Decidió ponerse a diseñar tocados que enseñaba a sus clientas en sus casas, hasta que estas, enamoradas de sus creaciones, le empezaron a pedir vestidos de invitada para eventos. Hoy, esa aventura se llama Sophie et Voilá y es la primera firma de moda nupcial española en desembarcar en el portal de lujo Moda Operandi, donde sus vestidos de novia pueden llegar a costar más de 4.000 euros.

Sophie et Voilá es el sueño de esta Sofia al que en 2016 se unió Saioa Goitia, empresaria que hasta entonces había estado trabajando con su primo, el reconocido chef Eneko Atxa, del restaurante Azurmendi, con tres Estrellas Michelin. Cuando consiguieron esa tercera distinción, Saioa se fue a Los Ángeles una temporada y a su vuelta a España, Sofía le propuso unirse a ella y profesionalizar su firma.

Juntas crearon la sociedad Sophie et Voilá, de la que Goitia es consejera delegada y Sofía directora creativa. Estas dos mujeres han conseguido en menos de tres años situar su marca, y el 'made in Spain' -todos sus diseños se crean íntegramente en España- en lo más alto al llegar a este portal multimarca estadounidense, el cual no solo vende prendas de firmas consagradas como Balmain, Givenchy, Prada, Carolina Herrera o Victoria Beckham, sino que también está especializado en descubrir nuevos talentos y firma emergentes, anticipándose a las tendencias.

Este es el caso de la enseña bilbaina, cuya consejera delegada indica a La Información que, a pesar de su fulgurante recorrido en estos años, le ha costado asentarse en nuestro país, "ya que nuestro estilo es muy distinto al tradicional, con vestidos de novia muy arquitectónicos". El romanticismo predomina en sus diseños, que mezclan un juego de volúmenes y texturas que dan lugar a trajes únicos.

La arquitectura predomina en los vestidos de Sophie et Voilá

El desembarco de Saioa en la firma potenció su despegue, y ahora cuenta con dos atelier en Bilbao y Madrid y presencia en 45 puntos multimarca de diferentes países, entre los que se encuentra Estados Unidos. Un salto internacional que ahora se consolida con la presencia en Moda Operandi, que les abre la puerta al mercado online. Este portal también es muy joven, pues nació en 2011, de la mano de la 'socialité' Lauren Santo Domingo y la empresaria islandesa Áslaug Magnúsdóttir, llamada el 'hada madrina de la moda' por los nuevos talentos que ha bendecido.

Al igual que Sophie et Voilá, esta empresa se ha situado en pocos años como uno de los portales de lujo más importantes del mundo, compitiendo de tú a tú con referentes del sector como Mytheresa o Farfetch. Su modelo de negocio enamoró a la consejera delegada de la firma bilbaina, quien se declara admiradora de la plataforma, "ya que ahora mismo son los creadores de tendencias mundiales". Por ello, decidió ponerse en contacto con la compañía para presentarles Sophie et Voilá.

Saioa Goitia, CEO de Sophie et Voilá

Sofía Arribas es la directora creativa de la marca

"En mayo de este año viajé a Nueva York para tener un primer contacto con ellos. Ya en octubre accedieron a ver nuestra colección y quedaron encantados, así que desde este mes ya estamos vendiendo en Moda Operandi", señala la empresaria. Sin duda, este paso es muy importante para la firma, que asumirá el desafío de vender online en todo el mundo, si bien el hecho de estar en este portal les pone ante los ojos de miles de potenciales clientes y de numerosos 'insiders' y expertos en el sector.

La plataforma tiene un apartado de diseñadores emergentes que ha posibilitado que pequeños diseñadores hayan dado el salto internacional por la fuerza que tiene Moda Operandi. Algo que también podría ocurrir a la marca bilbaina, la cual ha protagonizado muchas de las bodas y eventos de este verano, pues se ha convertido en el último grito entre las influencers, y ya sabemos que lo que ellas tocan, se convierten en oro.

"Es cierto que este fenómeno ayuda a la marca, pero a nosotros nos ha costado llegar a asentarnos en el mercado porque tenemos un concepto muy diferente", indica Goitia. Influencers como María Fernández-Rubíes o Teresa Andrés Gonzalvo se han enamorado de sus diseños y los han colgado en sus redes sociales, haciendo que el interés por la firma se multiplique. Hasta la mediática Mar Flores ha vestido de Sophie et Voilá.

Sophie et Voilá vende tanto por colecciones como a medida. En las tiendas multimarca y en Moda Operandi están disponibles los diseños de colección, cuyo precio está entre los 1.700 euros y los 2.800 de media. En el caso de los que son al gusto de la clienta, en los de novia el precio es a partir de 4.200 euros. Todo realizado con en nuestro país, algo que a la marca le gusta remarcar, ya que su objetivo es que su presencia en Moda Operandi también sirva para poner el 'made in Spain' a la altura de países como Italia.