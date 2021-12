Año 2040: rebeliones, hambre y jóvenes exaltados por la destrucción del planeta

"A principios de la década 2030, el mundo se encontraba en medio de una catástrofe global. El aumento de la temperatura de los océanos devastó las principales pesquerías ya esquilmadas por años de sobreexplotación. Al mismo tiempo, los cambios en los modelos de precipitación deprimieron las cosechas en todo el mundo, lo que elevó los precios de los alimentos, provocó un acaparamiento generalizado e interrumpió la distribución de los suministros, provocando una hambruna mundial. Una ola de malestar se extendió por todo el mundo, con protestas contra la incapacidad de los gobiernos para satisfacer las necesidades humanas básicas, y con la idea de derrocar a los líderes y regímenes. En uno de los muchos incidentes en el mundo occidental, miles de personas murieron en tres días de violencia en Filadelfia provocada por los rumores de las redes sociales sobre la escasez de pan".

Aunque sea difícil de creer, este texto no es de una novela distópica de ciencia ficción sino de un informe de uno de los organismos más avanzados de EEUU, el National Intelligence Council (NIC, o Consejo Nacional de Inteligencia), el cual publica cada cuatro años un informe denominado Global Trends que suele abarcar varias décadas hacia adelante. Para el gobierno de EEUU y de otros países, los informes del NIC son una reveladora bola de cristal pues proyectan situaciones que pueden convertirse en realidad, dado que se basa en evidencias del pasado para dibujar el futuro.

Por ejemplo, en 2008, el NIC predijo que entre 2020 y 2025 habría una pandemia producida por un virus nacido en China. "La aparición de una nueva enfermedad respiratoria humana altamente contagiosa para la cual no existe un tratamiento adecuado podría desencadenar una pandemia global", que se cobraría la vida de millones de personas.

El informe Global Trends 2040, realizado este año, predijo cinco escenarios: 1) el renacimiento de las democracias; 2) un mundo a la deriva; 3) existencia competitiva; 4) silos separados; y 5) tragedia y movilización. El escenario más catastrofista es el cinco, ostentando algunos trazos del día del juicio final, como las hambrunas que inician este artículo provocadas por el cambio climático y la irresponsabilidad humana.

Uno de los países más afectados será China pues, según este relato, su gobierno tratará de "sofocar los disturbios en sus principales ciudades". En ese escenario para 2040, Rusia, Irán y algunos estados árabes del Golfo se enfrentarán a movimientos políticos revolucionarios que amenazarán con conducirles a un período prolongado de conflicto político y social.

Pero, por otro lado, las anunciadas hambrunas servirán para movilizar a la población mundial, especialmente a los jóvenes, pues estas "catalizaron un movimiento global que abogó por un cambio sistémico audaz para abordar los problemas ambientales. En todo el mundo, las generaciones más jóvenes, moldeadas por la pandemia de Covid-19 y traumatizadas por la amenaza de quedarse sin alimentos, se unieron a través de las fronteras para superar la resistencia a la reforma, culpando a las generaciones mayores de destruir su planeta. Apoyaron a las ONG y las organizaciones de la sociedad civil que estaban involucradas en los esfuerzos de socorro, y desarrollaron un seguimiento global más grande que aquellos gobiernos que se percibía que habían fallado a sus poblaciones. A medida que el movimiento crecía, se ocupaba de otros temas, como la salud mundial y la pobreza".

Los partidos verdes barrerán en las elecciones y tomarán el poder en varios países europeos entre 2034 y 2036, dice el informe en este último escenario. Por fortuna, en esa visión nada evangélica, los estados y las grandes corporaciones se unirán para hacer inversiones y promover soluciones tecnológicas a los desafíos alimentarios, climáticos y de salud y para brindar ayuda esencial a las poblaciones más afectadas.

Muchos dirán que este informe es una exageración. Puede ser. Pero los informes del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) están elaborados con opiniones de más de 2.000 expertos: 'think tanks', universidades, consultores, líderes empresariales, o académicos, recogidas durante años. No obstante, no todo es catastrofismo en las previsiones de Global Trends 2040, ya que el escenario 1 titulado "el renacimiento de las democracias" es todo lo contrario.

"El exitoso desarrollo y distribución mundial de la vacuna Cóvid-19 en 2020-21 centró la atención mundial en la importancia de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico para abordar los desafíos mundiales emergentes. Las redes de institutos de investigación, agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y corporaciones privadas que operan en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) intensificaron el intercambio de información y desarrollaron enfoques coordinados para la investigación y el desarrollo centrados en la inteligencia artificial, la biotecnología y otras tecnologías".

Según este optimista escenario, los países encuentran vías para "combatir la corrupción, aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas en todo el mundo, aumentando la confianza pública. Estos esfuerzos ayudaron a revertir años de fragmentación social y restaurar un sentido de nacionalismo cívico. La combinación de una rápida innovación, una economía más fuerte y una mayor cohesión social permitió un progreso constante en el clima y otros desafíos".

En el escenario 2 ya empiezan a complicarse las cosas. "Muchas de las economías avanzadas así como las emergentes nunca se recuperaron por completo de la pandemia de la Covid-19, que se prolongó por una vacunación lenta e ineficiente. A fines de la década de 2020, la alta deuda nacional, los costos de cuidar a las poblaciones que envejecen y los repetidos eventos climáticos pusieron presión en los presupuestos de los estados y desplazaron otras prioridades de gasto, como la educación, la infraestructura y la investigación y el desarrollo científico".

En este escenario estallan las protestas en varias partes del mundo. Las sociedades se polarizan instigadas por las redes sociales. Los gobiernos no encuentran salidas a los cuellos de botella de la inmigración, la economía, el medio ambiente y la política exterior. EEUU y Europa entran en un periodo de incertidumbre y de medidas erráticas. Sin embargo, China no sufre esos problemas porque es un país gobernado con mano de hierro. Impulsa la economía y el crecimiento, y en 2030 supera a EEUU como país más rico del mundo, nadie discute su poder en Asia y en concreto, Taiwán, que se sienta a negociar su anexión.

El escenario 3 titulado "coexistencia competitiva" es, por supuesto, un ensayo de las relaciones entre los países más poderosos: EEUU y China. "China y Estados Unidos formaron 'comunidades de valores comunes' rivales que compiten por mercados y recursos bajo sistemas nacionales opuestos: uno basado en la dirección estatal, el control autocrático y tecnologías de vigilancia pública; y el otro en la empresa privada, la democracia, la libertad personal y los flujos abiertos de información". Además, en este contexto también se resalta que "el aumento de los precios de las materias primas y la demanda de trabajadores extranjeros estimularon una recuperación económica que mejoró las perspectivas de las clases medias en algunos países en vías de desarrollo".

El escenario 4 titulado "silos separados" describe un panorama de aislamiento internacional que parece bastante familiar. "A principios de la década de 2030, los desafíos globales en cascada de décadas de pérdida de empleos en algunos países, en parte debido a la globalización, las disputas comerciales acaloradas y las amenazas a la salud y el terrorismo, llevaron a los estados a levantar barreras e imponer restricciones comerciales para conservar recursos, proteger a los ciudadanos y preservar las industrias nacionales. Muchos economistas pensaron que el aislamiento económico no podría suceder realmente debido a la amplia interdependencia de las cadenas de suministro y la tecnología, pero las preocupaciones por la seguridad y las disputas de gobernabilidad ayudaron a que los países hicieran lo impensable".

Aquí las economías menos desarrolladas sufrirán un parón, especialmente en África, Oriente Medio y el sur de Asia. "Nuevas oleadas de migrantes se dirigieron al mundo desarrollado con la esperanza de escapar de la pobreza, de la mala gobernanza y de las condiciones ambientales cada vez más duras. Sus esperanzas se vieron frustradas cuando el retroceso político llevó a los países de destino a bloquear a la mayoría de la migración". En este caso, se formarán bloques económicos y de seguridad alrededor de Estados Unidos, China, la UE, Rusia e India, y los países que estén fuera de estos círculos de influencia quedarán a la deriva.

En resumen, el Global Trends 2040 del NIC presenta una serie de escenarios algunos de los cuales son previsibles porque es una prolongación de procesos que ya están en marcha. Lo que nadie se imaginó nunca es lo que describe en el quinto escenario: hambrunas, conflictos, y miles de muertos en el mundo por falta de comida debido al cambio climático. ¿Acertará en este futuro distópico como acertó con la pandemia de 2020?