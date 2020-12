Anabel Alonso: "Al Zendal se le llama hospital, pero puede ser un almacén". 

Anabel Alonso vuelve a estar envuelta en polémica. La actriz, esta vez, ha sido muy crítica con el nuevo Hospital Enfermera Isabel Zendal, que la pasada semana inauguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por el momento el centro no cuenta con pacientes. Alonso denunciaba en el programa de Cristina Pardo de La Sexta, 'Liarla Pardo', que "se llama hospital por llamarlo algo". "También se le puede llamar almacén".

"Todo lo que tenga que ver con no ingresar a nadie está muy bien", manifestó en el programa Alonso, que también ha hecho referencia a la equivalencia que hizo la presidenta madrileña entre el gasto en TV3 y el invertido en el nuevo centro: "Se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres Zendales". La actriz afirma que le animó esa declaración: "Me gustó mucho lo de la moneda Zendal. Y sabemos que un zendal son 100 millones de euros". No obstante, ha sentenciado: "A mí me parece un escándalo de grandes dimensiones y echo mucho de menos oposición en la Comunidad de Madrid".

El hospital aún no está acabado. Varios metros detrás de la entrada principal, donde las autoridades alargan los saludos, los operarios siguen trabajando, a ritmo frenético, para poner la última piedra a una obra faraónica que la CAM asegura haber construido en tres meses. Cinco si se tiene en cuenta cuándo tuvieron lugar las primeras paladas. Más si se toma en consideración que las obra sigue en marcha.

"En nuestros hospitales hay goteras, venid a inaugurarlas". La denuncia de los sanitarios apostados frente al megahospital era unánime y exigía el desembarco de las autoridades madrileñas en el resto de hospitales del SERMAS, cuyo futuro más inmediato queda en el aire con el horizonte, cada vez más próximo, del Isabel Zendal en funcionamiento. Y es que la CAM aún no ha definido, a fecha de 1 de diciembre, cómo va a tapar los huecos que dejen en las plantillas del SERMAS el batallón de médicos, enfermeras, TCAEs, celadores... que la Comunidad espera trasvasar no tardando mucho.

Madrid abrió un primer proceso de reclutamiento voluntario para cubrir las 240 camas del pabellón 2, el espacio con el que el Zendal, según los planes de la CAM, empezaría a andar antes de final de año. Tras diez días de listas abiertas, la comunidad apenas logró reunir a 111 profesionales de los cerca de 600 que exige la asistencia en este espacio. A fecha de este 1 de diciembre, el gobierno regional aún no ha definido cuántos profesionales sacará de cada centro del SERMAS para blindar el proyecto estrella de la líder madrileña.

Hasta llegar a la plantilla que exige esa apertura por fases, 669 profesionales de varias especialidades, el Gobierno regional iniciará un proceso de traslado 'forzoso de los sanitarios que firmaron un contrato de refuerzo Covid para apoyar en el resto de hospitales durante la pandemia. La propuesta, además de críticas por la propia movilización a la fuerza de profesionales que no quieren salir de sus hospitales.