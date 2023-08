El BNG reclama a Sánchez compromisos firmes con Galicia para obtener su apoyo. 

El BNG no dará 'gratis' su apoyo a una posible investidura de Pedro Sánchez. El diputado de los nacionalistas vascos en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado este martes al candidato socialista a la presidencia del Gobierno que debe asumir compromisos firmes con Galicia para contar con su voto. Rego, que no participó en la ronda de consultas con el Rey, ha reiterado que él no dará su voto en un “cheque en blanco” y ha insistido en que “la fórmula para que el BNG vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez es que el nuevo Gobierno asuma compromisos claros que posibiliten que avance la agenda gallega”.

“Si las fuerzas que aspiran a gobernar, PSOE y Sumar, quieren contar con el voto del BNG en la investidura de Pedro Sánchez tendrán que comprometerse en firme con Galicia”, ha expuesto el diputado nacionalista en un comunicado. En este sentido, Rego ha recordado que la propuesta del Bloque se asienta en cuatro pilares que van desde una “mayor inversión en infraestructuras y servicios, especialmente en el ámbito ferroviario; políticas sociales para las mayorías; atención a la crisis industrial, fomento del empleo, una transición justa y políticas ambientales adecuadas, y avances en el autogobierno” de Galicia.

Pide acabar con el "expolio fiscal"

Además, ha considerado que esta será una legislatura en que la cuestión nacional estará sobre la mesa por lo que reclama un mayor peso de Galicia en este debate, en tanto que la comunidad gallega “no puede ser un invitado de piedra” en esta materia. Desde el BNG también ven urgente que a lo largo de este mandato se reforme el modelo de financiación autonómica y se acabe así con el “expolio fiscal” que, según los nacionalistas gallegos, sufre Galicia.

Rego también se ha referido a la posibilidad de que el líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decida acudir a una investidura con lo que, a su juicio, evidenciará su “fracaso” porque no ha conseguido sumar más que “dos votos” a los diputados que obtuvo en las urnas el pasado 23 de julio.

El PP cuenta así con 139 votos que, ha subrayado Rego, están “muy lejos de la mayoría suficiente para gobernar” por lo que si Feijóo “se empeña en ir a la investidura lo que va a conseguir es que ese fracaso aún sea más visible y evidente”.