Alfombra roja a los médicos y sanitarios extranjeros ante el avance de la pandemia

La falta de personal sanitario es uno de los grandes problemas que afrontan los hospitales en plena crisis del coronavirus. A los impulsos a las contrataciones o a las medidas del Ministerio de Sanidad para prorrogar la actividad de los residentes se ha sumado una nueva política para reforzar las plantillas: la de ponérselo fácil a los médicos y enfermeros foráneos que no pueden ejercer aún en España. Por esto, el Gobierno ha dado un acelerón a las homologaciones de los títulos de estos sanitarios que vienen del extranjero o que obtuvieron sus credenciales en otro país sin convenio con el Estado español.

Según los datos a los que ha tenido acceso La Información, este refuerzo ha supuesto que entre el pasado viernes 20 y el lunes 23 se validara la condición de hasta 100 médicos y 30 enfermeras. Una cifra a destacar si se tiene en cuenta que en lo que va de año se ha dado la aprobación para ejercer la medicina a 732 doctores. Esto supone que, de seguir a este ritmo, se puede otorgar la licencia a más de medio millar más de profesionales de aquí a que termine marzo. Una dinámica que se espera que continúe, ya que el momento crítico actual en los hospitales se alargará durante las próximas semanas, como ya ha advertido el Ministerio de Sanidad.

Los datos de años atrás muestran que las homologaciones realizadas no fueron especialmente abultadas. Sobre todo si se tienen en cuenta las cifras globales, ya que las estimaciones cifran el número de médicos en España en el entorno de los 150.000. En 2019, se dio la credencial necesaria para ejercer la medicina a 5.769 profesionales que venían de otros países. Un año antes, en 2018, los sanitarios que se pudieron incorporar a hospitales y centros de salud españoles se quedaron en tan solo 4.034. Pero con el impulso que se está dando en el Ejecutivo esperan acabar superando con creces esos guarismos.

Lo que sí llama la atención es lo que ocurre en el ámbito de la enfermería con quienes quieren trabajar en España pero no han estudiado la carrera aquí. De hecho, hace un año solo se dio permiso a 139 profesionales. Unas credenciales que son ligeramente superiores a las de 2018, cuando solo pudieron acceder a un contrato 129 hombres y mujeres de esta especialidad. Según los datos actuales, en apenas tres meses de este 2020 ya hay muchas más solicitudes aceptadas en comparación con las de 2019. Lo que apunta a que habrá un récord de nuevos sanitarios en este campo.

Más trabajo... y menos funcionarios

Este movimiento para reforzar las plantillas sanitarias lo están gestionando los Ministerios de Universidades y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lideran Manuel Castells y José Luis Escrivá respectivamente. Para ello, se ha dado prioridad absoluta a las homologaciones de estos títulos, aunque eso suponga un perjuicio para otros trámites que se retrasarán o quedarán pendientes. "Se ha dado orden de que toda la capacidad se centre en las titulaciones del ámbito sanitario", señalan fuentes de Universidades a este diario.

Las tramitaciones de este tipo suelen ser muy farragosas. Los aspirantes a que les convaliden sus títulos tienen que enfrentarse a numerosas peticiones de documentación de su país de origen. Unos papeles que deben combinar con los que deben rellenar o conseguir en España. De hecho, en una jornada suelen concretarse muy pocas homologaciones. Por eso, los departamentos de Universidades y Migraciones han 'aflojado' y han centrado casi toda la actividad en este campo. Algo que se está haciendo a pesar de vivir una situación que implica que apenas hay personal presencial debido a los protocolos de seguridad. Por eso, solo están gestionando estas solicitudes un 14% de la plantilla habitual de funcionarios de este área.

La estrategia sigue por tanto la línea que se marcó al inicio de la pandemia tanto por la Comunidad de Madrid como por el departamento que lidera el ministro Salvador Illa. Estos centenares de sanitarios extranjeros serán el último refuerzo de una larga lista de incorporaciones excepcionales que están motivadas por los más de 50.000 contagios por el coronavirus. Es el caso de los estudiantes de último año de Medicina, que se han visto inmersos sin esperarlo en el epicentro de la crisis, o los jóvenes residentes que se iban a quedar sin contrato a los que se les ha alargado un año más su estancia. A los que se suman los sanitarios ya jubilados, que también fueron llamados a filas por Sanidad.

Pero esto sigue sin ser suficiente debido a la agresividad del Covid-19. Todas las comunidades mantienen las puertas abiertas para todos los sanitarios que quieran incorporarse. Los papeleos necesarios se han agilizado al máximo para lograr que haya una entrada masiva de personal en el sistema. Pero que se concreten esas contrataciones no está siendo fácil, ya que aún hay doctores, enfermeros y enfermeras que no han podido empezar a echar una mano. Un problema que, aun así, no es tan acusado en comparación con la escasez de respiradores y otros recursos tanto para los profesionales como para las víctimas del virus.