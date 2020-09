El doctor Cavadas critica la gestión del Covid en España y pide una auditoría

El doctor Pedro Cavadas, cirujano plástico de renombre internacional, ya alertó antes del inicio de la pandemia de la peligrosidad del coronavirus, y ahora critica la gestión de la crisis en España, pidiendo una auditoría.

"Es más nocivo el resultado del mal manejo de las medidas para combatirlo que el virus en sí mismo, ya que es de baja mortalidad", explicó a 'Diario de León' tras visitar el museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa.

Para Cavadas, las respuestas tardías y descoordinadas provocan daño en el tejido económico y si este se destruye", "no tienes recursos sanitarios para combatir la enfermedad, por lo que en algún momento hay que priorizar uno de los dos".

"No es posible que España, que no es el primer país en nada en el mundo, sea el primero en mortalidad, en casos y en repercusión económica. Eso no puede ser casual. Todo esto está pidiendo una auditoría en regla", añade.

Año y medio para la vacuna

La carrera por la vacuna del coronavirus copa los titulares a diario, con los ensayos clínicos en España, los avances en la vacuna de Oxford para octubre y Rusia asegurando que ya la han conseguido. Sin embargo, Cavadas afirma que el proceso será lento.

"Primero se vacunará a la parte rica de la población mundial y hasta que se vacune a los 5.000 o 6.000 millones de personas en el mundo pasarán años. Las partes pobres del mundo se vacunarán mucho más tarde y eso hará que la pandemia siga una evolución asimétrica en todo el mundo", indica.