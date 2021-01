La borrasca Filomena ha paralizado parte de España desde el jueves y se ha convertido en un hito histórico. Trajo temperaturas gélidas y desplegó una nevada -la más intensa en los últimos 50 años- que ha dejado calles sepultadas e imágenes nunca antes vistas: por ejemplo, peleas multitudinarias con bolas de nieve y ciudadanos esquiando en avenidas icónicas como la Gran Vía de la capital. Pero, la llegada del fenómeno meteorológico no ha sido disfrutada por todos. Muchos establecimientos de Madrid se han visto obligados a echar el cierre al tener problemas para operar. Uno de estos es Mercamadrid, la plataforma de distribución de alimentos más importante del país y que abastece a gran parte de los supermercados, mercados y tiendas madrileños. Bloqueó sus puertas el sábado, un hecho sin precedentes: "No habíamos cerrado Mercamadrid por algo así desde su apertura en 1982", dicen fuentes de la compañía.

La empresa ha confirmado a La Información que ya está preparada para retomar la actividad este martes y que más de 170 camiones han logrado entrar al recinto con sus mercancías. Desde Mercamadrid aclaran que el cierre "no ha causado grandes problemas en el abastecimiento de los locales que atiende porque solo se prolongó durante dos días hábiles y algunos mercados, como el de frutas y hortalizas, no suelen abrir los lunes, por lo que no se han visto afectados". Aún así, el área de pescadería ha decidido ampliar su horario de servicio en los próximos días para cumplir con la demanda de pedidos "con la mayor calidad posible".

Todavía es pronto para saber cuán cara será la factura del paso de la borrasca Filomena por Madrid, pero fuentes municipales han desvelado que a partir del jueves "se va a ir produciendo una progresiva normalización". La hipótesis que se ha establecido hasta ahora es de unas perdidas diarias en torno al 24% de las ventas para los días del fin de semana (170 millones de euros diarios), mientras que el resto de días laborables las pérdidas se sitúan alrededor del 13% (unos 94 millones de euros diarios).

Ante este panorama, los representantes de supermercados en el país han hecho un llamamiento a la ciudadanía a no hacer acopio excesivo de alimentos este lunes por temor a que la situación meteorológica empeore y no puedan llenar sus estantes. La Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces) ha destacado en un comunicado que si el consumidor compra lo que le hace falta, "no tiene por qué haber problemas de abastecimiento".

Mercamadrid es una unidad alimentaria de suma importancia porque es el núcleo de toda la actividad del sector en la capital. Actualmente está participada en un 51,13% por el Ayuntamiento de Madrid y un 48,63% por Mercasa, una empresa administrada por el Estado. La compañía sirve a 12 millones de consumidores y tiene un ámbito de influencia de 500 kilómetros. Los mercados que la integran son los Mercados Centrales de Pescados, Frutas y Hortalizas de Madrid, el Mercado de Carnes, empresas especializadas en el sector alimentario y a un amplio rango de compañías de servicios de frío industrial, conservación, logística, transportes...

Las autoridades madrileñas celebraron este lunes la recuperación del ritmo de actividad. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, agradeció la labor de Fomento para despejar los accesos a las instalaciones de Mercamadrid, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se trasladó hasta el lugar en señal de apoyo y declaró que "Mercamadrid demuestra que en momentos tan complicados es una infraestructura crítica a prueba de todos los retos. Se ha trabajado todo el fin de semana de manera intensa, con apoyo de la UME para tener liberados los accesos".

El temporal ha empeorado la situación de las empresas del país, que apenas estaban comenzando a levantar cabeza tras el golpe de la Covid. En el caso de Madrid, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) ha reclamado "ayudas directas urgentes" para mitigar los efectos de la borrasca en las empresas y autónomos de la comunidad, "que ya estaban en una situación extrema" por la pandemia. El grupo de empresarios ha pedido apoyo a las autoridades para mantener "el mayor número de empleos posibles". Los cálculos sobre los daños están hechos, pero solo se podrá arrojar un total y dimensionar los estragos cuando pase el temporal.