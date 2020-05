Madrid pasa a Fase 1: qué se puede hacer, franjas horarias o la movilidad en coche

Madrid pasará a la Fase 1 después de obtener luz verde por parte del Gobierno. Se trataba de la única comunidad que permanecía entera en la fase inicial del plan de desescalada que entró en vigor el pasado 4 de mayo.

Lo cierto es que el salto de la 0 a la 1 es quizás el más grande dentro de ese proyecto denominado 'hacia una nueva normalidad'. La Fase 1 incluye importantes novedades en las medidas de desconfinamiento. Así, desde La Información, dejamos a continuación una guía sobre todo lo que se puede hacer en Madrid en Fase 1.

¿Cuándo entra en vigor la Fase 1 en Madrid?

Madrid entrará de forma oficial en Fase 1 el próximo lunes 25 de mayo. Por tanto, durante este próximo fin de semana, no se podrá todavía ni hacer visitas a familiares o amigos o, por ejemplo, estar en la terraza de un bar.

¿Qué pasa con las franjas horarias?

Las franjas horarias, que llevan vigentes desde el pasado 2 de mayo, estaban pensadas inicialmente para extenderse mientras durase todo el estado de alarma y en todas las fases (la 0, 1, 2, y la 3).

Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció hace dos semanas, que en Fase 1, permitía a las autonomías modificar estas franjas para adecuarlas a la climatología de cada comunidad. La última novedad llegó justo ayer, cuando Sanidad confirmó que en Fase 2 podrán desaparecer. Por lo pronto, Madrid no ha avanzado ningún comunicado al respecto; por tanto se espera que las franjas sigan en vigor para pasear y hacer deporte.

Entonces, ¿a partir de qué hora se puede salir?

Tal y como está establecido, el horario para salir a pasear o hacer deporte es desde las 6:00 hasta las 10:00 horas. En cualquier caso, sigue sin haber hora punta para salir; por poner un ejemplo, si una persona mayor de 70 años (cuya franja horaria era desde las 10:00 hasta las 12:00), quiere ir a las 9:30 a desayunar a un bar, puede hacerlo. Otro caso: un adulto sin puede salir a las 18:00 horas para ir a una terraza, no tendrá que esperar hasta las 20:00 horas.

Lo mismo ocurre con ir al trabajo o asistencia médica, como lleva ocurriendo desde el inicio de la cuarentena.

¿Y hay hora límite para estar en la calle?

No. La hora límite de la práctica deportiva o paseo son las 23:00 horas, pero se puede permanecer en una terraza abierta más allá de esa hora. Es decir, no hay franjas horarias para ir a un bar o para quedar.

La movilidad en la fase 1

Los desplazamientos en vehículo privado vuelven a estar permitidos. Se podrá utilizar el coche para realizar todas aquellas actividades que estarán permitidas en la Fase 1.

Eso sí, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Si viven en la misma residencia: todas las plazas del vehículo podrán ir ocupadas, sin la obligatoriedad de llevar mascarilla.

- Si los ocupantes del vehículo no viven en el mismo domicilio: se siguen manteniendo las reglas anteriores, es decir: dos personas por fila y con uso obligado de mascarilla.

Mira también Mascarillas obligatorias: excepciones y medidas en el trabajo o deporte

Se podrá coger el coche para...

- Ir a casa de un allegado, siempre que viva en la misma provincia y que ese encuentro no supere un máximo de 10 personas.

- Acudir al supermercado, centro sanitario, lugar de trabajo... (como hasta ahora).

- Ir a peluquerías u otros pequeños comercios, tiendas, etc.

- Desplazamiento a bares o terrazas (recordemos que éstas no pueden superar el 50% del aforo), cines, tiendas, etc.

- Acudir a instalaciones que permitan la práctica deportiva al aire libre, como por ejemplo, tenis o pádel.

¿Se podrá salir del municipio?

Sí. A no ser que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso restrinja la movilidad fuera del municipio, como ha ocurrido, por ejemplo, en el País Vasco. En cualquier caso, sí que está permitido desde la denominada Fase 0'5, salir del municipio para comprar.

¿Y de la provincia?

No. De hecho, este será el último punto del plan de desescalada. No se podrá salir de la provincia hasta que se haya superado la Fase 3 y entremos en la nueva normalidad.

¿Se puede ir a la segunda residencia?

Sí, siempre y cuando esté dentro de la misma provincia de Madrid.

¿Pasear por los parques de Madrid?

Sí. Hasta ahora habían permanecido cerrados, pero al entrar en Fase 1, Madre abre los grandes parques como El Retiro.

¿Está permitido ir al cine o al teatro?

Sí. Las salas de conciertos, teatros y cines a un tercio del aforo y, si el local es cerrado, un máximo de 30 personas, si es abierto de 200. Está por ver si la Comunidad de Madrid acota más estos números como ya han hecho otras como Murcia o la Comunidad Valenciana.

¿Y las instalaciones deportivas?

Se podrá practicar deporte en instalaciones deportivas que sean al aire libre, siempre y cuando no haya público. También hacer deporte siempre que no suponga contacto físico como tenis, padel, atletismo, etc.

También se permite la actividad deportiva en ciertas instalaciones siempre con cita previa y sin contacto físico.