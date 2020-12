Nacho Cano en la Puerta del Sol: "A los que ya no están echaremos de menos"

La canción 'Un año más' que en algún momento todo el mundo ha tarareado con las uvas en la mano nació del "espíritu de unidad". Nacho Cano, que este año será el único que pise la Puerta del Sol para despedir al fatídico 2020 interpretando este tema, recuerda cómo surgió la inspiración para una de las canciones más míticas de 'Mecano'. "Vengo de la televisión en blanco y negro, cuando se hacía una retransmisión de lo que ocurría en la Puerta del Sol. Entonces, yo tenía una memoria fotográfica de los grupos de marineros, de los soldados, los curas, de todo lo que yo veía, e hice una descripción de esa memoria", recuerda.

Y así, 30 años después, al son de unos minutos más para la cuenta atrás... hacemos el balance de lo bueno y malo.... daremos paso a un cambio de año en el que por primera vez no habrá nadie a los pies del reloj desde el que este año reciben a 2021 los espectadores que se coman las uvas con TVE o Atresmedia. En principio Nacho Cano no hará ningún cambio en el tema que sin duda se tarareará en todas las casas al igual que ocurre cada vez que sale el anuncio de Pescanova, firma que este año apostó por este tema para su spot navideño para mandar un mensaje de unidad en el año de la pandemia.

El tema 'Un año más' tiene un significado muy especial para Nacho Cano porque "a todo el mundo le hace mucha ilusión que canten sus canciones, pero que lo hagan años después de haberlas hecho, y en un momento tan significativo, donde lo que estamos buscando es unir a las familias y los momentos de celebración, y no los de división, y esa canción sea un himno a la celebración y no a la división, pues es fantástico", asegura en declaraciones a una agencia.

El compositor tiene claro que interpretar el tema, que lo hará junto a una cantante que le ha acompañado en sus espectáculos musicales, en una Puerta del Sol vacía "ya tiene mucho significado". Y continúa declarando que "creo que este 31 es el final de muchas cosas y el principio de otras". Piensa que "ya vamos a agarrar otro espacio, y quiero con la canción primero acordarme de los que no están, que no han podido seguir más adelante, como relata la canción, pero también acordarme de los que vienen, del relevo, y de mandar un mensaje de continuidad, de lo que es la vida". Y se pone deberes: "Nuestra responsabilidad es que de allí salga un espíritu de cambio, de emoción, de señores estamos al final de algo, empieza lo nuevo y vamos a por ello".

Sin duda será su actuación más especial y tiene claro que, como dice la canción -'Entre gritos y pitos los españolitos... Enormes, bajitos hacemos por una vez, Algo a la vez...'- "nos tenemos que unir, por cojones". Y a 2021 le pedirá "lo que todo el mundo, que en vez de un millón sean dos". Cano asegura que se comerá las uvas pidiendo energía para este nuevo 2021 que espera empezar al son de "Hoy no me puedo levantar… toda la noche sin dormir… bebiendo, (ya no fumo) y sin parar de reír…". 'Un año más' está sin duda en la lista de las canciones preferidas del compositor y puede llegar a ser una de las primeras "porque la canta mucha gente y al final las canciones las hace la gente, son siete notas y es la gente la que decide si esa ensalada de siete notas está a su gusto o no".

"Una canción toca la fibra, dice mucho, puede levantar un país entero o ayudar a que eso ocurra. 'Un año más' es un himno de todos los años y estoy muy agradecido de que la gente lo haya decidido de forma natural. Cuando la compuse no pensaba en absoluto que fuera a pasar lo que ha ocurrido con ella… Va a ser un momento muy especial y estoy muy agradecido a todos los que han hecho esto posible", concluye.

Precisamente ayer era José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, el que anunciaba la interpretación del artista en la noche del 31. Agradecía al músico la iniciativa en una Nochevieja con esta "singularidad", las restricciones a las que obliga la pandemia, y en "un lugar especial para el conjunto de España" como la Puerta del Sol. Y se preguntaba quien no ha cantado eso de 'Cinco minutos más para la cuenta atrás'... durante su última rueda de prensa de 2020. También quiso puntualizar que dicha actuación no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento de Madrid ni finalidad comercial y explicó que fue el Consistorio, que participa en la organización del evento, el que se puso en contacto con el músico para este homenaje a la sociedad española.