Acciona Energía incrementa su alianza con Digital Realty hasta 70 GWh al año

Acciona Energía e Interxion (Digital Realty) han ampliado el acuerdo de venta de energía (PPA, por sus siglas en inglés) que firmaron el año pasado. El incremento del suministro pasa así de 65 a 70 gigavatios hora (GWh) y se debe a la puesta en marcha del cuarto centro de datos en Madrid de la compañía holandesa.

Así lo asegura a La Información el director general de Digital Realty en España, Robert Assink. El contrato fue el mayor PPA renovable de centros de datos en Europa. Se inició en enero del curso pasado y durará hasta diciembre de 2032. El cuarto centro de Interxion, conocido como MAD4, cuenta con una potencia eléctrica de 30 megavatios (MW) para alimentar 35.000 metros cuadrados de espacio técnico para clientes. Además, se espera que genere más de 500 puestos de trabajo directos y tenga un impacto económico en el PIB de entre 9 y 12 euros por cada euro invertido.

Interxion, que pertenece a Digital Realty desde 2020, llegó al mercado español en el año 2000 con su primer centro de datos. En 2012 y 2019 llegaron los otros dos. Según la empresa, por sus centros de Madrid pasa aproximadamente el 65% del tráfico de internet en España, gracias a más de 120.000 kilómetros de cables y unas 12.000 conexiones. Cuenta con unos 350 clientes, entre los que destacan compañías como Netflix, Disney+, Ferrovial o Seur.

Además, Assink confía en que el nuevo data center de la empresa de Barcelona (el BCN1) esté operativo "dentro de un par de años". Situada en el municipio de Sant Adrià de Besòs, la parcela tiene asignada una capacidad de potencia de 15 MW. Desde este centro se podrá proporcionar "acceso rápido, directo y resiliente a los principales cables submarinos y puntos de interconexión".

La luz, el 40% de los costes

El directivo pone el foco en el consumo energético de los centros de datos bajo la actual coyuntura de crisis de precios. Los datos, pese a estar en la nube, necesitan el soporte físico que brindan empresas como Interxion y esta infraestructura necesita una ingente cantidad de electricidad, que puede llegar a suponer hasta el 40% de sus costes.

Assink explica que el motivo de este consumo se debe a la energía con la que hay que proveer al equipamiento IT alojado en estos edificios, que debe estar en funcionamiento las 24 horas del día, y a la infraestructura mecánica y de refrigeración. Bajo este contexto, el sector está trabajando para ser considerado como industria electrointensiva.

Conscientes del empuje del sector, Interxion y otras compañías como Quark Global Switch y Equiix fundaron su propia patronal en octubre de 2021, denominada Spain DC. Assink avanza a este medio que la asociación ha solicitado al Ministerio de Industria la condición de consumidor electrointensivo para sus empresas y que este le ha remitido a Bruselas. Desde la cartera que dirige Reyes Maroto (por poco tiempo) le argumentan que para ello deben contar con un código de la Clasificación Nacional de Actividades Económica (CNAE) incluido en el anexo del Real Decreto 1106/2020, por el que se regula el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente un informe sobre la posible modificación del determinado Real Decreto en el que considera que se podrían incluir apreciaciones que rebajarían las obligaciones en el ámbito de consumo. También ve aconsejable que se consideren nuevos sectores que pueden optar a la categoría de electrointensivos. En su opinión, se debería incluir la extracción de minerales y materiales diversos.

"La realidad cambia más que la ley y las reglas, y más rápido. Los requisitos los cumplimos de sobra y no entiendo por qué nos mandan a Bruselas", subraya el el director general de Digital Realty en España. Las empresas electrointensivas también tienen acceso a determinadas ayudas y compensaciones del Gobierno. Los centros de datos sí están considerados electrointensivos en Holanda y Alemania. No obstante, el directivo no ve riesgo de que se produzca una desviación de las inversiones hacia otros mercados porque ahora mismo el precio de la electricidad en España es el más bajo de Europa, gracias a que tiene una menor exposición al gas ruso y a medidas como el tope al gas.

El informe Evolución actual del mercado inmobiliario, publicado por OBS Business School, recoge que la potencia instalada en data centers en España ronda los 200 MW y se espera que en los próximos dos años crezca hasta los 500 MW.