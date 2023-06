"Prohibir los vuelos cortos impide usarlos como un laboratorio de biocombustibles"

El Comité de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo dio el miércoles luz verde a la norma que regirá el futuro de la aviación europea para las próximas dos décadas. A falta de superar la votación definitiva en el pleno de Estrasburgo, los grupos políticos de la Eurocámara aprobaron la iniciativa ReFuelEU Aviation, que establece una serie de hitos a aplicar por las aerolíneas para reducir su impacto medioambiental. Desde que se dio a conocer, el sector aéreo ha resaltado esta estrategia para cumplir con los objetivos de descarbonización acordados a nivel comunitario, donde cobra especial importancia el uso de combustibles sostenibles para la aviación (SAF).

En pleno debate sobre la idoneidad de eliminar los vuelos de corto recorrido, los europarlamentarios han sellado las reglas con las que deberán jugar los aviones del continente europeo hasta el año 2050, cuando el 70% del queroseno con el que se mueven deberá ser de origen renovable. Uno de los encargados de negociar esta iniciativa ha sido el español José Ramón Bauzá (Renew Europe), que charla con La Información para analizar las claves de la norma con la que la aviación espera cumplir los objetivos 'verdes' acordados junto al Consejo Europeo.

"Venimos trabajando esta propuesta desde hace un par de años con el objetivo de acelerar y promover a gran escala, y de forma asequible, el uso de biocombustibles en el sector aéreo", explica Bauzá, quien destaca el hito de llegar a una ley "equilibrada, que tiene en cuenta a todo el sector y que pretende no repercutir en los costes de las aerolíneas y, en consecuencia, en los precios del billete que abona el pasajero".

El uso de SAF por las aerolíneas sigue siendo irrisorio en la actualidad. Aunque cada vez son más las aerolíneas que han empezado a probar este carburante, los altísimos costes de producción (de entre 3 y 4 veces los del queroseno habitual) desincentivan su uso rutinario, a lo que se suma la inexistencia de producto para cubrir toda la demanda actual. Por esta razón, las instituciones comunitarias han acordado implantar su obligatoriedad de forma progresiva: un 2% para 2025, un 5% en 2030, un 32% en 2040 y, finalmente, un 70% en 2050. Algunas compañías, como el grupo IAG (Iberia, Vueling) o Ryanair, se han comprometido a acelerar estos planes.

Inversiones en el aire

Para el eurodiputado, lo importante de la aprobación de esta norma reside en que genera seguridad jurídica para que las compañías puedan llevar a cabo sus planes de inversión e investigación: "Al no estar aprobada hasta ahora existía un deseo de invertir, pero también un miedo a que no llegase a implementarse. Nos consta que hay numerosos actores que ya están poniéndose en marcha para ejecutar estos planes", señala.

Las aerolíneas españolas constituyeron hace unas semanas una alianza con petroleras e instituciones con el fin de incentivar la producción nacional, que se apoyaría en la extensión de las renovables por todo el país. "Espero y deseo que el gobierno que salga de las próximas elecciones vincule mucho su acción futura y su estrategia de sostenibilidad a la producción de biocombustibles, porque nos permitiría ser referentes a nivel europeo y mundial", valora Bauzá.

Pero los biocombustibles no sólo se dedicarán a la aviación. La UE cuenta con extender su uso en el transporte marítimo, un condicionante que, unido al hecho de que el número de aviones seguirá creciendo —la consultora Oliver Wyman cree que habrá un 33% más en una década— hace pensar que los objetivos fijados puedan ser demasiado ambiciosos ante la exigua producción actual. A este respecto, Bauzá señala que se ha establecido una posible revisión de la normativa para el año 2027 y que, al mismo tiempo, estos nuevos aviones serán mucho más eficientes, lo que ayudará a rebajar el consumo global de queroseno.

'No' a prohibir los vuelos cortos

Sobre el debate de la prohibición de los vuelos cortos, el eurodiputado se muestra contrario a este veto: "nos pueden servir de laboratorio para la aplicación de estas nuevas medidas. Una compañía aérea y un grupo tecnológico invertirán en proyectos piloto de corta distancia, con pocos pasajeros y motores pequeños. Nadie experimentará en un vuelo intercontinental con 400 pasajeros y un consumo bárbaro", critica.

Bauzá apunta al concepto de 'neutralidad climática' como su principal referencia, algo que permitiría "avanzar al máximo en las capacidades tecnológicas de cualquier procedimiento. El vehículo eléctrico no es la única alternativa, tenemos hidrógeno, biocombustibles... si no investigamos, impediremos que se desarrollen. Todo es complementario y compatible, y que después sea el ciudadano, con toda libertad, el que decida qué medio de transporte elegir".

El representante de Ciudadanos en Europa se desmarcó de su grupo en la votación en la que se aprobó el veto a los vehículos de combustión en todo el continente para el año 2035. A este respecto, critica que Europa, que es líder de la automoción mundial, pueda perder competitividad al limitar sus propias opciones: "Hemos pedido a la automoción que desarrolle vehículos híbridos y, cuando ya estaban invirtiendo en esa tecnología, se les ha dicho que dejen de hacerlo. Esto lo van a desarrollar otros continentes, Estados Unidos o Asia", cuestiona.

"Tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer todo de la noche a la mañana en todos los medios de transporte. Hay que incentivar la producción, investigación y desarrollo de biocarburantes y nuevas tecnologías, y para eso es imprescindible la colaboración público-privada, pero la producción vendrá del sector privado. Lo que no podemos es dejarles atrás pensando en objetivos a los que no pueden llegar", concluye.