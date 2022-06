Los afectados por el volcán de La Palma aún presentan 60 reclamaciones diarias

Hace ya ocho meses desde que el volcán de La Palma entró en erupción y la lava y la ceniza arrasaran viviendas, carreteras y plantaciones dejando a miles de palmeros sin nada. Ahora, y pese al dinero ya desembolsado por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), cada día se gestionan hasta 60 solicitudes de indemnización, lo que "dificulta calcular con precisión el tiempo que queda para terminar de gestionar semejante siniestralidad".

El Consorcio de Compensacion de Seguros (CCS) ha gestionado 5.157 solicitudes para las que ha desembolsado 201,4 millones de euros , el 87,3% de los 230 millones de las casi 8.000 solicitudes que el organismo ha recibido hasta ahora. De ellas, 4.447 peticiones se referían a daños en viviendas, por las que se han abonado casi 174 millones de euros, en tanto que otras 312 solicitudes fueron por daños en automóviles, por las que se han cobrado 883.274 euros. Asimismo, otras 365 solicitudes eran relativas a comercios, hoteles, locales de oficina y otros inmuebles públicos o privados de uso no industrial, con un importe indemnizado de 21,31 millones, y otras 33 peticiones se presentaron por daños en industrias, que han recibido 5,22 millones.

Todos estos riesgos dañados por la erupción e indemnizados por el CCS se sitúan, principalmente, en los términos municipales de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, además de en Breña Alta, Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Villa de Mazo y Fuencaliente de La Palma. Y también, aunque en menor medida, se encuentran en otros municipios, como Tijarafe o Puntallana, añade.

Según explica el Consorcio, la indemnización media abonada por daños materiales se ha reducido conforme se han ido abonando siniestros de menor severidad que no han implicado la destrucción total del inmueble y ha pasado a 41.736 euros desde los 75.496 euros del pasado marzo. Por su parte, la indemnización media abonada por daños inmateriales como pueden ser la inhabitabilidad o la pérdida de alquileres en viviendas o pérdida de beneficios por interrupción en negocios asciende a 9.527 euros.

Además, el CCS está terminando de identificar y analizar en torno a un centenar de inmuebles asegurados para determinar el alcance real del daño sufrido y poder cuantificarlo, pues presentan "dificultades especiales", al estar algunos de ellos sepultados por la lava, o con daños severos o cuya documentación está aún pendiente de completar por el asegurado, entre otras circunstancias.

El Consorcio promoverá, en la medida que las evidencias obtenidas lo permitan, el abono de anticipos a cuenta de la indemnización final resultante "mientras subsistan las dificultades que no permitan concluir la tramitación de los correspondientes expedientes". Asimismo, el organismo explica que no ha podido admitir a tramitación y pago otras 898 solicitudes de indemnización por diversos motivos, entre ellos la existencia de carencia, al no haber transcurrido el plazo legal de siete días entre la fecha de emisión del contrato de seguro y la fecha en la que se produjo el daño al bien asegurado.