Al Sisi defiende su política contra la crisis en Egipto y dice "no somos corruptos"

Abdelfatah al Sisi, el presidente de Egipto, ha puesto en valor las medidas tomadas por su Gobierno y asegurado que no son "corruptos", defendiendo sus políticas frente a la crisis económica en la que se encuentra sumida el país desde hace años, agravada por la escalada de precios y la devaluación de su moneda nacional.

El mandatario ha mostrado este sábado en El Cairo su confianza en el impacto positivo del acuerdo firmado recientemente con Emiratos Árabes Unidos (EAU), gracias al cual Egipto obtendrá un total de 35.000 millones de dólares en dos meses para la reconstrucción de una ciudad en la costa mediterránea.

Tras recibir esta financiación, que permitió al Gobierno de al Sisi liberalizar su moneda y dar comienzo a un plan de reforma económica, El Cairo logró pactar los siguientes pasos para la refinanciación de su deuda multimillonaria con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Acuerdos estratégicos

"La flotación no hubiera sido posible sin tener a mano una suma importante" de divisas, dijo al Sisi, y afirmó que su país espera obtener en total "entre 45.000 y 50.000 millones de dólares por (el pacto de (la ciudad de Ras al Hekma, con EAU), un acuerdo con el FMI y (una asociación con) la Unión Europea".

"Esa suma sí me permite hacer flotar la libra, mantener un precio flexible (de la libra en el mercado cambiario) y tener éxito (en la reforma económica). Sin esto no hubiera tenido éxito y habría habido un gran problema aquí", dijo Al Sisi. En su discurso, el mandatario reiteró frases como "no os he arriesgado en ningún momento", "no somos corruptos" y "nadie ha sacado 10.000 millones fuera del país", en aparente alusión a las dudas en las redes por la naturaleza del pacto con Emiratos Árabes.

"Todo se hace sobre la tierra de la patria (...) no he tomado ninguna decisión para desperdiciar a Egipto", recalcó. Insistió en que "la situación (económica) ha empezado a mejorar" tras la "gran crisis de los últimos cuatro años", en medio de una subida diaria de los precios, una inflación que alcanzó 40% en los últimos meses y la pérdida del valor de la moneda local, en un país que -recordó- "cuenta con 106 millones de habitantes".

Egipto liberalizó el tipo de cambio el miércoles pasado después de que el Banco Central Egipto (BCE) anunciara también una subida del tipo de interés oficial de 600 puntos básicos, hasta el 27,75%. La libre flotación de la moneda egipcia era una de los requisitos solicitados por el FMI para una refinanciación de su multimillonaria deuda, en una negociación que también culminó el pasado miércoles con la firma de un acuerdo premiliminar para ampliar en unos 5.000 millones de dólares un préstamo previo por 3.000 millones firmado en 2022 que aún no se había hecho efectivo.