Presupuestos 2024 en Cataluña: esto es lo que recoge (y no) el pacto entre ERC y PSC

El acuerdo para los Presupuestos de 2024 entre el Govern y el PSC no recoge ninguna referencia a la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, tal y como no lo hace a la construcción del Hard Rock (Tarragona), ni a la B-40 (Barcelona). Según el documento, hecho público por ambas formaciones este martes, el acuerdo prevé sumar este año unas 4.000 viviendas públicas nuevas, con el objetivo de llegar a las 10.000 entre 2023 y 2026. Para ello, sumarán 30 millones de euros, hasta alcanzar los 90 millones, destinados a la partida dedicada a promover la construcción de viviendas de alquiler asequible en suelos

También dotará con 50 millones a la Agència de l'Habitatge de Catalunya y vehicularán 500 millones de euros de financiación mediante el Institut Català de Finances para incorporar y promover la construcción de viviendas.

El pacto aboga por una mejora en la preservación de vivienda en alquiler social, e incluir en el Proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público de 2024 una modificación de la Ley 24/2015, para suprimir el supuesto del 15% de vivienda protegida que queda eximida de la definición de gran tenedor. Además, prevé convocar la Ley de barrios durante este año con un importe de 25 millones de euros.

Industria y empresa

Unos 47,7 millones de euros se destinarán a la industria y a consolidar los 165 millones de euros destinados al apoyo del sector y se aprobará un programa de 25 millones de euros para la mejora de los polígonos industriales, "negociando con el Gobierno del Estado el traspaso de los recursos" a través de los fondos Next Generation. El acuerdo también prevé destinar 100 millones de euros hasta 2026 para iniciar las obras y operaciones necesarias para el desarrollo del Catalunya City en el Edificio de Turbines de Catalunya Media City y en el Parque Audiovisual de Catalunya en Terrassa (Barcelona).

Además, el acuerdo incluye 65 millones de euros para ampliar la red de fibra óptica y "seguir trabajando con las diputaciones y el resto del mundo local", así como con el Gobierno del Estado, para cubrir la totalidad de municipios de Catalunya. Se propone aprobar las bases para la convocatoria del Fondo de Transición Nuclear durante el primer trimestre de 2024 e impulsar el nuevo matadero público del Ripollès.

Movilidad e infraestructuras



El acuerdo incluye 57 millones de euros a la financiación del metro de Barcelona e iniciar la compra de 39 convoyes para cubrir las necesidades identificadas de las líneas convencionales de metro y de la futura L9. También aumentar en 24,7 millones de euros la partida de transporte de viajeros intermunicipal por carretera, en la red de buses interurbanos.

En relación con la situación de endeudamiento del AMB, los Presupuestos prevén una revisión de los criterios del procedimiento de autorización de endeudamiento de la entidad, "reduciendo el cómputo de deuda en un mínimo de 50 millones de euros, o subsidiariamente articulando los mecanismos de amortización de la deuda procedentes". Además, la aprobación de una subvención de 3,8 millones de euros para este año 2024, con el fin cubrir de las vías en Montmeló (Barcelona).