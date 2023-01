Asufin advierte de que algunos súper redondean los precios tras bajar el IVA

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha afirmado este miércoles que la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) supondrá una media de ahorro del 10% para los consumidores que llenen sus cestas con los productos básicos en los supermercados. En términos monetarios, la bajada supondría un total de 3,56 euros reflejados en el ticket de la compra.

Asufin -según recoge Europa Press- ha analizado los nuevos precios de cinco de las cadenas de supermercados con más implantación territorial para comprobar el impacto de la medida del Gobierno, en vigor desde el 1 de enero. De esta manera, el precio de las principales cadenas alimenticias ha quedado reducido de forma considerable en las grandes compañías.

En Mercadona, la compra realizada el 29 de diciembre de 2022 ascendió a 33,69 euros y cuatro días más tarde, el primer día hábil de 2023, bajó a 31,09 euros, 2,6 euros menos. En el caso de El Corte Inglés, la rebaja es de 5,52 euros, de los 35,49 euros de 2022 a los 29,98 euros de 2023; mientras que Carrefour aplica una bajada de 2,14 euros, de los 33,87 euros a los 31,73 euros. La rebaja de la compra en Alcampo suma 4,24 euros, de 30,32 euros a 26,08 euros, y la cadena DIA arroja un descuento de 3,32 euros, de 35 euros a 31,68 euros.

Promociones habituales

No obstante, Asufin ha detectado que en muchos de esos productos se han aplicado promociones, como suele ser habitual en el sector de la alimentación tras las fechas clave de Nochebuena y Nochevieja para estimular el consumo frente a la caída de las ventas. Además, ha señalado que, en el caso particular de Carrefour, han mantenido las etiquetas de más cuantía y las del precio rebajado, en otros casos, las cadenas redondean a su favor y no llegan al porcentaje "adecuado".