El Banco de España urge al Gobierno a aclarar el estatus laboral de los 'riders'

A estas alturas, resulta innegable que la emergencia de nuevos métodos de trabajo asociados a la economía digital, colaborativa, plataformas online o aplicaciones móviles, como Uber, Cabify, Glovo o Deliveroo, han puesto patas arriba las relaciones laborales tradicionales. Tanto es así que existe disparidad hasta en la calificación jurídica de estos trabajadores por parte de los tribunales y el modelo ha sido cuestionado no solo en los juzgados, sino en la propia Inspección de Trabajo. Un embrollo que ha encendido las alarmas en el Banco de España, que por primera vez en un informe ha puesto el foco sobre este fenómeno y ha constatado la urgencia de aclarar la situación laboral en la que se encuentran estos trabajadores y otros del colectivo de empleados por cuenta propia.

En un artículo analítico dedicado en exclusiva al empleo no asalariado, el supervisor bancario considera que "algunos trabajadores por cuenta propia, especialmente aquellos que dependen de solo un cliente, se encuentran en una situación muy próxima a la de un asalariado en términos de dependencia económica y de falta de autonomía en el desarrollo de su trabajo, pero no disponen, sin embargo, de la protección social que, en general, tienen los asalariados".

En esta misma línea, el artículo firmado por Pilar García Perea y Concepción Román asegura que "la necesidad de clarificar el estatus de los trabajadores que se encuentran en la frontera entre los asalariados y los no asalariados es cada vez más relevante, dado que están apareciendo nuevas formas de empleo en las que con frecuencia resulta difícil determinar quién es el empleador y quién el asalariado".

Estas nuevas formas de trabajo han hecho "muy heterogéneo" el empleo no asalariado. A juicio del supervisor, las herramientas digitales y los avances tecnológicos desempeñan un "papel muy importante" a la hora de facilitar nuevos métodos de trabajo, incluyendo la economía colaborativa a través de plataformas online y aplicaciones móviles. "Han brindado oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios que, a pesar de tener un tamaño pequeño, pueden ser competitivos", y aportan "un gran valor a la economía", reconoce.

Sin embargo, estas nuevas formas de trabajo coexisten en la regulación laboral actual con figuras como el empleo no asalariado económicamente dependiente, los conocidos como autónomos 'trade', que engloban a trabajadores que dependen de un único cliente, que se encuentran en una situación muy próxima a la de un asalariado convencional en términos de dependencia económica y de autonomía en el desarrollo de su trabajo, pero con menos acceso a los derechos y beneficios que típicamente se asocian al trabajo asalariado.

EL DATO

España en el contexto europeo

En España la tasa de empleo no asalariado se sitúa en el 16%, frente a la media del 14% en la Unión Europea. En cuanto al empleo no asalariado económicamente dependiente (autónomos 'trade') nuestro país se sitúa por debajo del entorno europeo, con un 12% del total de empleo no asalariado que depende de un único cliente. Respecto al empleo no asalariado por motivo de necesidad o autoempleo como último recurso, la tasa española está por encima de la media de la eurozona, con un 26% de los no asalariados que declaran iniciar el negocio por no disponer de otras opciones, dato solo superado por Letonia, Portugal y Austria.