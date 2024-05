Estos son los bancos que ofrecen hipotecas que cubren hasta el 95% del valor de la vivienda.

Los jóvenes menores de 35 años cuentan con distintos incentivos públicos para mejorar su acceso a la vivienda. Entre ellos, se encuentra el plan ‘Mi primera vivienda’ de la Comunidad de Madrid. A través de la colaboración con algunas entidades bancarias los jóvenes de la Comunidad pueden optar a conseguir una hipoteca de hasta el 95% del valor del inmueble.

Sin embargo, para obtener esta ayuda, la Comunidad de Madrid exige algunos requisitos. Algunos de ellos son: tener menos de 35 años y haber residido en Madrid de forma legal al menos los dos años antes de solicitar esta concesión. Otras condiciones que se deben cumplir son que la vivienda se encuentre dentro de la Comunidad de Madrid y que su precio de compraventa o el valor de su tasación no supere los 390.000 euros.

El joven que pida la ayuda no podrá contar con otro inmueble en propiedad en España, deberá tener cierta solvencia económica y también poder cubrir al menos el 5% del precio de la vivienda y los gastos ocasionados por la operación.

Requisitos para las hipotecas 'Mi primera vivienda'

La información que requiere el programa es el documento de identidad correspondiente, el volante del padrón municipal (en el que debe contar la antigüedad del empadronamiento), el certificado negativo catastral y una nota del servicio de índices del Registro de la Propiedad en la que quede constancia de que se cumple el requisito de no tener en propiedad algún inmueble destinado a vivienda.

El organismo también exige el contrato de arras o el preacuerdo de compraventa del inmueble y una declaración responsable en la que se manifieste el compromiso de que la vivienda se va a destinar al domicilio habitual y permanente al menos durante dos años desde la adquisición de la vivienda.

¿Qué bancos ofrecen una financiación superior al 80%?

Las entidades financieras adheridas a este plan y en las que podrás conseguir una financiación superior al 80% e inferior al 95% del valor de la vivienda son: Caixabank, Banco Santander, Ibercaja, ING, Unicaja, Kutxabank y Abanca.

Ayuda del Gobierno de España para el acceso a la vivienda

A nivel estatal el gobierno lanzó el ‘Plan Estatal de Vivienda 2022 - 2025’ mediante el cual se ofrece una subvención de hasta 10.800 euros con un máximo del 20% del precio de la vivienda para los jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda.

La casa deberá usarse como residencia habitual y tendrá que estar situada en un municipio de máximo 10.000 habitantes. El titular que solicite la ayuda no podrá ingresar más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2023 se sitúa en los 600 euros al mes. Es decir que no pueden cobrar más de 1.800 euros brutos al mes. Además, al igual que en el programa de la Comunidad de Madrid, el solicitante no deberá contar con otra vivienda en España.