Bonet: "No se puede ganar una guerra con un ejército empresarial desanimado"

"No se puede postergar a las empresas en una situación como esta. Hay un parte del Gobierno que no ha entendido que para salir de una crisis así se necesita a las empresas y que para ganar esta 'guerra' no se puede tener a un ejército empresarial desanimado". El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afeado este martes con la claridad y la contundencia que acostumbra, en una charla virtual organizada por el Consejo de Colegios de Economistas, la "lenta y timorata" respuesta del Gobierno de España a la situación creada por el coronavirus en algunos de los sectores más estratégicos del tejido productivo y ha acusado al Ejecutivo de desoír a las empresas en su respuesta a la crisis.

Bonet ha recordado que la Cámara de España ponderó en su día de forma muy positiva las medidas aprobadas desde el Ejecutivo, como la disposición de una línea de créditos avalada por el Estado por hasta 100.000 millones de euros, pero que la ejecución de las mismas no ha sido todo lo diligente que se esperaba y que entiende que ello se ha debido en parte a la falta de sensibilidad de un parte del Gobierno hacia el tejido empresarial. "Hay que colocar en los núcleos de decisión a personas que tengan sentido del mundo empresarial", ha reivindicado el presidente de la Cámara de España, que ha subrayado como contrapunto a esa falta de sensibilidad gubernamental el gran trabajo que a su juicio se está realizando desde el Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto.

El presidente de la institución cameral - "que es de base empresarial pero cuyo mandato está orientado al interés general" - ha trasladado una cierta sensación de desánimo por parte del tejido empresarial ante la falta de respuesta a sus demandas. "Hay cosas que son difíciles de entender como la apertura de locales comerciales. ¿Por qué se prohíbe la apertura a los de más de 400 metros cuadrados si éstos garantizan el cumplimiento de las medidas de seguridad? Hay que intentar poner las cosas en marcha cuanto antes, con la protección debida por supuesto, pero cuanto antes. Se debe confiar en los empresarios para que se vaya reactivando la actividad según sus posibilidades y después darles apoyo desde el Gobierno", ha subrayado.

Bonet también ha opinado sobre el acuerdo en el marco del diálogo social para prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor y aligerar un tanto el compromiso de mantenimiento del empleo que 'encadenaba' a las empresas cubiertas por este paraguas a sus plantillas. "Es un paso adelante. Estamos mejor de lo que estábamos, pero se va a necesitar más flexibilidad", ha augurado. También se ha acordado del marco fiscal: "No creo que haya que bajar ningún impuesto, pero sí creo necesario que se deje aplazar su pago a las empresa", ha dicho.

Desde la Cámara de Comercio de España se considera que la respuesta del Gobierno debe ser mucho más decidida en esta fase de reconstrucción. Bonet entiende que no es el momento de pensar en la consolidación fiscal, sino de adoptar todas las medidas que sean necesarias para reactivar la economía lo antes posible y en ese esfuerzo cree que se debe poner por delante a los sectores estratégicos que más han recibido el golpe de la crisis: el turismo, la hostelería, el comercio y sectores industriales de gran importancia para el país como la industria del automóvil. "Desde el Ministerio de Industria se están haciendo cosas, algunos en colaboración con nosotros, pero no las vemos en otros ámbitos", se ha lamentado el presidente de la institución cameral.

El riesgo de la falta de consenso político

Bonet ha considerado que sería muy beneficioso alcanzar un gran Pacto de Estado para la Reconstrucción aunque lo ha considerado difícil dada la situación política actual. "No puede ser que cada uno vaya por su lado, unos por arrogancia y otros porque consideran que tienen que hacer oposición política. No se puede entender que no se pueda alcanzar un acuerdo político en las cuestiones de Estado", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que este déficit puede retrasar la aplicación de las reformas estructurales necesarias para impulsar al país tras la recesión que va a causar el impacto de la Covid-19.