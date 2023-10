Ana Botín: "El problema de talento inclina la balanza a favor de los trabajadores". 

El problema de atracción y retención de talento atraviesa a la empresa española. Así se desprende de las intervenciones de los líderes empresariales congregados en el Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar, reto sobre el que también se ha pronunciado la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. "El problema a corto plazo es que las personas no están preparadas para realizar los nuevos trabajos que se crean" ha sostenido, haciendo referencia al desequilibrio entre oferta y demanda, que más allá de cuestiones demográficas tiene que ver con el 'gap' de formación. La directiva ha admitido que la entidad tiene problemas para encontrar trabajadores y que esto "inclina la balanza a favor de los trabajadores".

"Hoy en nueve de cada diez mercados de Europa los niveles de empleo están en los más altos de la historia, hay un mercado laboral que no está equilibrado" ha admitido Botín, sin olvidar que también hay millones de personas sin empleo, una disyuntiva que aprecia hay que abordar como sociedad de forma conjunta. La presidenta del Banco Santander ha mencionado un informe de la OCDE en el que se estimaba que en los próximos años se crearían hasta 95 millones de empleos, pero también se destruirían otros 82 millones para lamentar que la población activa no está preparada en las nuevas habilidades que exigen estos cargos.

Botín ha recalcado el compromiso de la compañía que preside con la formación a través de la plataforma Universia por el que ya acumula más de 2.000 millones de euros invertidos en los últimos 25 años. "Para casar oferta y demanda de empleo es necesario invertir en upskilling y reskilling, porque podemos ayudar a la empresa y a la sociedad" ha defendido. Una reflexión que ha compartido la vicepresidenta y CEO del Grupo Iberostar, Sabina Fluxá, que conducía el diálogo al reclamar un refuerzo de la FP dual con el objetivo de que sea eficiente, una vez se ha aprobado la normativa.

"Nada más ver el mundo de la empresa grande o mediana, vemos que no hemos conseguido la diversidad de género a nivel de liderazgo" ha reprochado la que es una de las pocas mujeres al frente de una compañía del Ibex 35. Botín ha subrayado que este no es un problema que se da de manera aislada en los países latinos, sino que también ocurre en el norte de Europa y por tanto, puede tener un impacto clave en el PIB nacional, especialmente donde el número de mujeres trabajadores sigue siendo reducido también en rangos inferiores. "No creo en las cuotas, pero sí en que a igualdad de condiciones, mayor diversidad", ha afirmado antes de reclamar a los empresarios familiares que den mayores oportunidades a sus hijas, si las tienen.

Sin embargo, para la directiva no solo esta diversidad es importante, sino también el incorporar perfiles con diferentes niveles de formación, experiencia, edad o etnia. "Los equipos diversos toman mejores decisiones y es bueno para la diversidad" ha sostenido antes de recordar que hay un "impuesto a la familia que pagamos casi siempre las mujeres", de manera que hombres y mujeres evolucionan de forma paralela en el mundo laboral hasta que tienen hijos, momento en el que las curvas divergen sustancialmente. "Hay que ayudar más a las mujeres" ha zanjado, frente a los murmullos del auditorio.

Financiar la transición verde

Botín ha reflexionado que su principal preocupación es conseguir que su empresa sea viable en el largo plazo, por lo que la sostenibilidad medioambiental constituye una prioridad en ese marco. Si bien, ha lamentado que la Unión Europea clasifique las compañías en "verdes o marrones" -no contaminantes o sí- comprometiendo así la capacidad de las entidades para financiar la transición ecológica de las segundas. "Es una gran oportunidad, pero también un reto y los gobiernos tienen un papel esencial" ha comentado, puesto que la capacidad de las redes eléctricas condicionará la instalación de energías renovables en un país o el abandono de los coches de gasolina. "Las empresas hacemos bastante más de lo que nos están pidiendo, pero necesitamos el apoyo de las instituciones", ha censurado.