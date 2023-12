La caída del euríbor provocará una oleada de hipotecas a la baja a partir de junio

Coincidencia unánime. Los analistas creen que el mercado ha pecado de optimista al creer que el primer recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) se producirá en la primera mitad del año. De hecho, se muestran mucho más cautos y retrasan las primeras bajadas del tipo de intervención al tercer trimestre del año. Además, apuestan porque el ritmo de descensos sea más moderado que el de subidas. Esto hará que el euríbor también vaya moderando sus descensos. La buena noticia es que será junio con toda seguridad cuando los hipotecados noten realmente un alivio en la revisión de sus préstamos hipotecarios.

El euríbor, el índice a que se referencian la mayoría de las hipotecas a tipo variable en España, ha 'esprintado' un 10%, un porcentaje mucho más moderado que el que se anotó el año pasado. Sin embargo, los descensos que se esperan en los siguientes doce meses será del 5%. Así, según las estimaciones que maneja Renta 4, el euríbor cerrará al 3,90% a en marzo (aunque ya haya pulverizado estos niveles), para situarse en el segundo trimestre (junio) en el 3,75%, y seguiría ahondando las caídas hasta acabar septiembre en el 3,55%.

Ya a cierre de diciembre de 2024 se habría anotado un descenso de 35 puntos básicos con respecto a la media mensual de este año, señalan estos analistas, lo que permitiría acabar el ejercicio con un euríbor en el 3,40%. Sin embargo, desde Bankinter creen que el euríbor caerá con mayor intensidad aunque prevé que los tipos acaben en el 4% el próximo año. Así, a finales de 2024, el euríbor se situaría en el 3,25%. Por su parte, Caixabank cree que el euríbor terminará el próximo año en torno al 3%. No hay que olvidar que el índice se mueve por las expectativas, reaccionando antes a las subidas como a las caídas de los tipos de interés.

Este descenso permitirá a los hipotecados a tipo variable experimentar recortes en sus cuotas. Las primeras bajadas las notarán aquellos deudores hipotecarios que revisen sus créditos en mayo. Sin embargo, serán los hipotecados que actualicen en el tercer trimestre los que experimenten un mayor alivio, puesto que en septiembre la diferencia puede llegar a ser de casi 60 puntos básicos a su favor con respecto a este año.

Para 2025 el euríbor seguiría moderándose, según las estimaciones de los expertos. Tanto Bankinter como Renta 4 sitúan al euríbor por debajo del 3% a cierre de diciembre del siguiente año, aunque el ritmo del descenso continuaría ralentizándose. Bankinter lo sitúa en el 2,75%, mientras que las estimaciones de Renta 4 son similares con un cierre en el 2,80%. Lo que sí que parece es que el euríbor no volverá a los niveles históricamente bajos vividos en el pasado.

La curva de tipos también apunta a bajadas

Los descensos del euríbor no se podrían explicar si no estuviera sobre la mesa un recorte del precio del dinero en la eurozona. El organismo que preside Christine Lagarde evitó hacer referencia a una bajada de los tipos de interés en la reunión de hace una semana, pero todo apunta a que el próximo año se producirá, pero más tarde de lo que apunta el mercado. Así, el primer movimiento recorte se situaría en el tercer trimestre como muy pronto. Según Renta 4, Bankinter y Natixis, concretamente en septiembre. Bank of América, en cambio, lo adelanta al último mes del segundo trimestre: junio.

En cuanto al tipo de intervención, los expertos creen que acabará el próximo año en el 4%, según los cálculos realizados por Bankinter. Por su parte, Renta 4 descuenta dos recortes del precio del dinero, uno primero de 25 puntos básicos hasta el 4,25% en septiembre y otro adicional de 50 puntos básicos, colocando los tipos en el 3,75% en diciembre. Beka Finance también apuesta por dos recortes de los tipos en la recta final del próximo año, mientras que Axa IM señala que es descabellado adelantar bajadas al primer trimestre del próximo año

En cuanto a los futuros de los tipos del BCE, y una vez digerida las palabras de Lagarde, coloca los tipos de interés en el 3,9% en febrero y 3,8% en marzo, mientras que en abril alcanzaría los 3,56%. Y de ahí, caería hasta el 3,7% en junio y al 3,1% en julio, en línea con las estimaciones. Para 2025