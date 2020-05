Canarias propone nuevos complementos económicos para evitar el lleno en vuelos

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha planteado este martes la posibilidad de impulsar "complementos económicos" públicos para las aerolíneas y evitar que llenen los aviones en lo que se requiera durante la crisis del coronavirus.

"No es coherente que le estemos pidiendo una distancia mínima a quienes van por las calles y luego esto no se contemple, no se haga, no se respete en las compañías aéreas", aseveró el presidente en una entrevista en Mírame TV recogida por Europa Press. El presidente del Gobierno, que se sometió a preguntas de más de una decena de periodistas de varios medios de comunicación, reconoció que las empresas necesitan una rentabilidad y, por tanto, abrió la puerta a "buscar complementos económicos para que esta conectividad precisa e imprescindible se mantenga".

También dejó encima de la mesa la posibilidad de encontrar "otras fórmulas". Pero, insistió, "lo que no puede ser es que sin un test negativo y solo con una mascarilla ya esté resuelto el problema", incidió. Por ello, Canarias ha "trasladado al Ministerio de Transporte que se hagan las investigaciones pertinentes y se le exija". "Hay que hacer las cosas con las normas vigentes y desde que haya test PCR negativos podremos ir más en los aviones", concluyó a este respecto.

Además, Torres dijo que "ahora es más necesario que nunca" el llamado Pacto de las flores, tal y como se denominó al acuerdo actual que gobierna Canarias. "Porque la prioridades eran y siguen siendo la políticas sociales", detalló.

Será necesario "reorganizar recursos"

El presidente del Gobierno dijo que es un momento complejo que requiere de "reorganizar recursos", del "apoyo de Europa" pero sin perder de vista que es clave "llegar a las familias". Por otra parte, resaltó de nuevo el "orgullo" de la sanidad pública que deben sentir canarios y españoles, incidiendo en el trabajo de todos los profesionales sanitarios durante esta crisis sanitaria.

Sobre plazos con la desescalada, dijo que sería "la mejor noticia" que se pudiera volver a la normalidad a final de junio, pero apuntó que se irá viendo a medida que se avance y siempre siguiendo un "camino seguro". Torres reconoció que las islas con menos población y más dependientes del turismo van a ser más afectadas por las consecuencias económicas del cierre provocado por el coronavirus y avanzó que habrá un tratamiento diferencial con ellas desde la Administración autonómica.