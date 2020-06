Las claves para conseguir cobrar la pensión de jubilación más alta

Los trabajadores que acceden a la jubilación pasan de ser asalariados a ser beneficiarios de una pensión pública. La cuantía que se percibe en ambas situaciones difiere, el salario es mayor. Al enfrentar este cambio los trabajadores tratan de cobrar la pensión máxima de jubilación, en la actualidad fijada en 2.683,34 euros al mes, pero no se trata de una elección sino que la cuantía dependerá de las características de la vida laboral (años cotizados y base reguladora) del trabajador. A continuación repasamos las principales claves para que el trabajador tenga derecho a la cuantía máxima de esta prestación contributiva.

En primer lugar, dado que se trata de una prestación contributiva, el trabajador deberá cumplir con el período mínimo de cotización que da derecho a esta pensión. El período exigido es un mínimo de 15 años, dos de los cuales se deberán haber cotizado en los últimos 15 años. Una vez que se cumple esta condición el trabajador jubilado recibe como mínimo una pensión de 843,4 euros, si tiene cónyuge a cargo, 683,5, si no tiene cónyuge o 648,7, si tiene cónyuge pero no a cargo.

Ahora bien, para incrementar ese importe habrá que fijarse en la base reguladora del beneficiario, el número de años que haya cotizado y la edad en la que solicitó el retiro profesional. La base reguladora se determina a partir de la base de cotización que son las remuneraciones brutas que el trabajador ha obtenido en los últimos años. En concreto, en la actualidad se tienen en cuenta los últimos 23 años, aunque la normativa establece que a partir de 2022 computarán los últimos 25.

A esa base se aplican ajustes en función de los años cotizados por parte del trabajador en su vida laboral. 15 años cotizados dan derecho al 50% de la base reguladora, mientras que 37 años o más permiten obtener el 100%. La fórmula para determinar la pensión implica que para obtener una cuantía más alta es necesario cotizar más años y que esa cotización sea elevada. Sobre esta última cuestión hay que tener en cuenta que, pese a que un trabajador haya cotizado más de 37 años, si su base reguladora asciende por ejemplo a 1.000 euros, esa será su pensión, no tiene derecho a la pensión máxima.

Además, por último también interviene la edad a la que se retira el trabajador. Este factor influye en la cuantía al aplicar el coeficiente reductor, en caso de que se haya optado por la jubilación anticipada, o un porcentaje adicional, si se accede a la jubilación a una edad posterior a la edad legal, sobre la pensión a la que se tiene derecho. Sin embargo, si el trabajador solicita la jubilación en su modalidad ordinaria, a la edad legal, no se incrementa o disminuye la prestación a la que se tiene derecho.

Siguiendo las reglas anteriores es posible que la pensión a la que se tenga derecho sea superior a la pensión máxima que establece el Gobierno. En esos casos, la diferencia que exceda al límite se perderá. Sin embargo,la normativa recoge dos excepciones que permiten incrementar la pensión máxima: complemento de maternidad y jubilación demorada. En caso de que la pensión sea superior a la máxima y la trabajadora tenga derecho al complemento de maternidad, se podrá aplicar el 50% del complemento al que se tiene derecho sobre la cuantía máxima.

Por su parte, si un trabajador opta por la jubilación más tarde de la edad legal, al aplicar el porcentaje adicional no se podrá superar la pensión máxima. No obstante, el beneficiario tendrá derecho a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión.