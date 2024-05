Cómo afectaría la fusión BBVA-Sabadell a los trabajadores de ambos bancos tras la opa hostil

La fusión de BBVA y Sabadell sigue en marcha y ahora BBVA ha anunciado una OPA hostil para absorber el Banco Sabadell con contraprestación en acciones ¿Cómo afectaría la fusión a los trabajadores de ambos bancos?

En la carta de intenciones dirigida al Consejo de Administración de Banco Sabadell y remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 1 de mayo por parte del BBVA hay un apartado en el que se recoge sus planes sobre la integración de pantillas y equipos directivos. Ahí se explica que:

Se constituirá un comité de integración con representantes de ambas organizaciones con el fin de diseñar, con pleno respeto de la normativa de Derecho de la competencia, el mejor proceso de integración, buscando potenciar al máximo el talento existente en ambas entidades. En la integración de las plantillas, se respetarían en todo caso los principios de competencia profesional y mérito, sin adoptar medidas traumáticas o que afecten singularmente a los empleados con origen en una de las dos entidades. El equipo directivo de la entidad resultante se conformaría con ejecutivos procedentes de ambos bancos, atendiendo a principios de competencia profesional y mérito, procurando guardar la proporcionalidad en función del peso relativo de los negocios.

De salir adelante la fusión, que crearía el tercer banco de Europa, solo por detrás de BNP Paribas y el Santander, los actuales accionistas del Sabadell pasarían a tener un 16 % del grupo resultante, lo que a ojos del BBVA les da la oportunidad de beneficiarse también del valor que genere la operación. La posible fusión entre las dos entidades supondrá la creación de un gigante financiero con 986.924 millones de euros en activos, con datos del cierre del primer trimestre de 2024, y que tendrá 135.462 empleados y una red de 7.115 oficinas.

Sede en Cataluña y marca BBVA

Además se ha conocido que la entidad resultante de la fusión tendría una de sus sedes operativas del Grupo en Cataluña, que se establecería en el centro corporativo de Banco Sabadell en Sant Cugat. La denominación social y marca serían las de BBVA, aunque se podría mantener la utilización de la marca Banco Sabadell, de manera conjunta, en aquellas regiones o negocios en las que pueda tener un interés comercial relevante, según se detalla en la carta.

Lo que ofrece el BBVA

El BBVA ofrece casi 11.500 millones de euros mediante un canje de acciones para hacerse con el 100 % del Banco Sabadell, un 17% más que su valor en bolsa a cierre de este martes, cuando se confirmó un nuevo intento de crear el segundo mayor banco de España. Respecto a la cotización del lunes, la víspera de que saltara la noticia, el precio propuesto por el BBVA es un 30 % superior, ya que las acciones del posible comprador cayeron un 6,65%, mientras que las del Sabadell subieron un 3,37%. La fórmula que propone el banco presidido por Carlos Torres para llevar a cabo la compra pasa por la entrega de uno de sus títulos por 4,83 del Sabadell, sin dinero de por medio, según ha desvelado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

¿Qué necesita la fusión para seguir adelante?

La fusión quedaría sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones o declaraciones de no oposición pertinentes de los supervisores competentes (en particular, la autorización de la persona titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) y de las autoridades de defensa de la competencia con jurisdicción (en particular, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Segundo intento de unión: ¿por qué se rompió el primero?

El de esta semana se trataría del segundo intento oficial de fusión BBVA-Sabadell después de que en noviembre de 2020 ambos reconocieran que estaban negociando una fusión desde hacía meses, si bien dos semanas después de desvelar los contactos, las dos entidades anunciaron la ruptura de las conversaciones. El motivo principal de esa ruptura fue el precio, ya que en aquel entonces el Sabadell valía en bolsa una cuarta parte que ahora. La llegada de César González-Bueno a finales de 2023 como consejero delegado y una nueva estrategia impulsada desde entonces, ha hecho que apenas tres años y medio después el banco tenga encima de la mesa una nueva oferta del BBVA cinco veces superior.