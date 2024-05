BBVA ofrece a Oliu crear un megabanco con Sabadell para superar Caixabank y Santander

BBVA ha rescatado por sorpresa el proyecto de fusión que planteó a Banco Sabadell a finales de 2020, pero esta vez con algo más de prisa que entonces a la vista del cruce de comunicados de ambos grupos. Los inversores ven mayores posibilidades de que salga adelante esta vez, una vez solventada la incertidumbre sobre la rentabilidad del negocio bancario que regía hace cuatro años por los tipos de interés cero. Hace casi cuatro años, las conversaciones para una integración de ambos bancos fracasaron en 11 días, por un lado, el aparente desinterés de BBVA y, por otro, la infravaloración tanto en precio como en poder ejecutivo que vio el segundo.

Aquella operación, que surgió al calor de la venta de 9.700 millones de euros de BBVA USA, se topó con los otros planes de Carlos Torres, como ampliar el control en su filial turca Garanti, reforzar sus ratios de capital y dar un salto en la remuneración al accionista con recompras de acciones y dividendos. "La operación del Sabadell competirá con otras opciones", declaró en 2020 con frialdad Onur Genç, consejero delegado de BBVA, recalcando que no tenían prisa por esa fusión que se planteó como una suerte de rescate, según fuentes financieras, porque el Sabadell cotizaba en sus horas más bajas. Llegó a marcar mínimos históricos por debajo de 0,3 euros.

Un canje valorado entre 10 y 12 mil millones

La situación es radicalmente opuesta ahora con beneficios récord para ambas entidades gracias a la subida de tipos de interés de 0% al 4,5% que ha llevado a los inversores a valorar a BBVA por encima de su valor en libros (1,1 veces) y al Sabadell muy por encima de 2020, aunque todavía con gran descuento (0,7 veces) respecto a lo que tiene en balance y su valor en bolsa. Las acciones de la entidad que preside Josep Oliu terminaron el martes con una subida del 3,3% entre el escepticismo inicial a la posibilidad de la operación, pero sí incorporaron el castigo a BBVA, que se desplomó un 6,6% ante el temor a que tenga que ampliar capital para su oferta.

Los expertos solo ven viable un pago en acciones debido al elevado desembolso que supondría para BBVA la adquisición de Sabadell en efectivo. Con un exceso de capital que supera los 2.400 millones de euros, la entidad podría recurrir a la venta de activos como su participación en Telefónica (1.200 millones por su 5%) en un escenario en el que la SEPI necesita acciones para alcanzar el 10% que se planteó. En cualquier caso, tendría que ampliar capital con algo de dilución. Paradójicamente, el precio será mucho más caro que entonces. Desde los mínimos de octubre de 2020, Sabadell ha multiplicado por seis su cotización en bolsa, mientras que BBVA ahora vale tres veces más que entonces.

En cambio, la fórmula en especie permitiría retener ese capital y reforzar el negocio. En declaraciones a Capital Radio, Josep Prats, gestor de Abante Asesores, sitúa el hipotético canje entre 4 y 5 acciones de Sabadell por cada título de BBVA. "Creo que fuera de esos límites no sería posible, pero ahí puede estar el acuerdo. No lo descartaría", apunta. Ignacio Cantos, de ATL Capital, sitúa la valoración en libros para Sabadell algo por encima de los 0,7 veces: "No creo que la oferta sea en cash, sino con un canje. Probablemente, algo más igualitario. Cuando Sabadell quería, BBVA no quería... y ahora el Sabadell en su nota dice que la oferta le ha llegado minutos antes de que saliese en prensa. No se lo esperaban".

Con la cotización de BBVA y Sabadell al cierre del lunes, la valoración de una fusión en esos términos valoraría la compra entre 10.000 y 12.000 millones de euros. El presidente de Sabadell, Josep Oliu, se ha mostrado reacio a participar en una fusión y seguir en solitario, aunque la posibilidad de asumir una copresidencia de la entidad fusionada con BBVA, junto a su edad actual de 75 años, pueden facilitar el encaje del reparto de poder entre cúpulas directiva. Las fricciones surgirían sobre quien asumiría el puesto de consejero delegado: Genç o César González-Bueno.

Un megabanco de 1 billón

De salir adelante, el hipotético 'megabanco' que surja de la unión de BBVA y Sabadell crearía un grupo en bolsa de 75.000 millones de euros de valoración bursátil, con datos a cierre del lunes, similar al de Banco Santander. El perímetro de activos de ambas entidades superaría el billón de euros, con 556.000 millones en créditos a la clientela, 600.000 millones en depósitos, unos ingresos conjuntos (margen de interés) de 36.600 millones y un beneficio neto anual de unos 10.000 millones de euros, según datos compilados por 'La Información'.

Con datos a cierre de marzo, según informa Europa Press, el nuevo Sabadell-BBVA tendría 688.363 millones de euros en activos solo en España, por lo que se situaría por delante de CaixaBank (613.457 millones) y Santander (468.807 millones). Por cuota de mercado, la futura firma se convertiría en el banco con mayor huella en Cataluña con una cuota de mercado cercana al 40%, desbancando el tradicional reinado en el negocio bancario de La Caixa. En el plano internacional, Sabadell aporta además su filial británica TSB y BBVA cuenta con la actividad digital de Atom, una integración vista con buenos ojos por los analistas. En México, BBVA cuenta con una posición de dominio que se vería reforzada con la incipiente actividad del Sabadel en ese país. Fuera de esos mercados, Garanti en Turquía y las filiales en Sudamérica de BBVA impulsaría al nuevo grupo al podio de entidades del euro.