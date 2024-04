Consejos para ahorrar cuando cobras el salario mínimo

Son muchas las personas que en nuestro país perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tras la última actualización asciende a un total de 1.134 euros al mes en 14 pagos, es decir, un total de 15.876 euros anuales. En estos casos, según las circunstancias, puede llegar a ser complicado llegar a fin de mes, pero todo será más fácil si se siguen una serie de consejos para ahorrar más dinero cada mes.

Aunque pueda parecer imposible en muchos casos, siempre es posible ahorrar un poco de dinero cada mes, con independencia de lo que estés cobrando, e incluso en un gran número de ocasiones sin hacer apenas sacrificio, solo con mantener orden y responsabilidad en tus finanzas.

Una de las mejores formas de comenzar a tener más ingresos o mejorarlos pasa por vender aquello que no necesitas, ya que es probable que en tu hogar tengas diferentes artículos que ya no usas (y que incluso nunca lo hiciste) y que pueden ser de utilidad para otras personas. A través de la compraventa de bienes podrás hacerte con un dinero extra, al mismo tiempo que te deshaces de cosas que realmente no te sirven para nada.

Más allá de estos ingresos adicionales a los que puedes recurrir, existe un consejo muy básico y efectivo para poder ahorrar cuando cobras el salario mínimo, y consiste en llevar un control de tus entradas y salidas de dinero. Anotar cada ingreso que tienes, así como cada gasto, por muy pequeño que este sea, te ayudará a la hora de ahorrar dinero a largo plazo.

Elaborando un presupuesto personal podrás organizar tus finanzas y tener claro en qué aspectos puedes ahorrar dinero. Cuando tengas a final de mes todos los gastos, podrás determinar aquellos que son prescindibles y cuáles no lo son, y con base en ello tendrás una mejor perspectiva de ahorro.

Muy relacionado con lo anterior se encuentra otro consejo, que es el de ahorrar en los servicios contratados. A menudo tenemos contratadas tarifas de móvil, de internet, de electricidad…, sin prestarles demasiada atención, pero comparando entre diferentes compañías podemos conseguir importantes ahorros. Compara y busca cuáles te van mejor en cada caso y vete cambiando según te interese.

Otras recomendaciones para ahorrar dinero

Más allá de las recomendaciones anteriores, es aconsejable que, a través del presupuesto y reduciendo tus gastos, destines un porcentaje al ahorro. Este puede ser un 20% o un 10%, e incluso menos si es lo que puedas, pero siempre será una buena opción para ir generando un dinero en tu cuenta de ahorros.

Sin embargo, en muchos casos se tiene como gran enemigo algunos gastos como los derivados de las actividades de ocio, como ir al cine, acudir a comer a un restaurante, etcétera. En este punto, no se trata de que renuncies a todo lo que te gusta, pero sí que le des más importancia y valor al dinero, de forma que, siempre que sea posible, busques alternativas gratuitas o que te supongan la mínima inversión. Además, trata de aprovechar las ofertas y promociones.

Asimismo, es probable que, aunque cobres el salario mínimo, estés suscrito a alguna plataforma de streaming como Netflix, Disney+, etcétera, siendo una buena opción que prescindas de ellos para conseguir un buen ahorro mensual, sobre todo en aquellas ocasiones en las que apenas se utilizan. Aunque puede no ser un coste demasiado elevado, siempre se pueden encontrar plataformas que ofrecen contenidos interesantes gratuitos, así como las propias posibilidades que ofrece la televisión tradicional.

A través de estos consejos podrás comenzar a ahorrar dinero, lo que te ayudará a disfrutar de una mejor situación financiera.