Lo que hay que saber del cambio de HBO a Max: precios, catálogo y plataformas

HBO Max desaparecerá en España el 21 de mayo y se convertirá en Max. Esta plataforma ya se estrenó en EEUU justo un año antes. Es propiedad del conglomerado Warner Bros. Discovery (empresa resultante de la fusión de Warner Bros y Discovery). La promesa es que duplicarán su catálogo e incluirán contenido de "HBO Originals, exitosas series, películas, realities y mucho más". Su primer gran estreno, el 17 de junio, será la nueva temporada de La Casa del Dragón. Además, dará acceso a eventos deportivos de tenis, ciclismo o motor a través de Eurosport.

Los suscriptores de HBO Max no tendrán que hacer nada, ya que las cuentas serán transferidas de forma automática. También se quedarán guardados los perfiles, las configuraciones y los historiales de reproducción. Es probable que haya que cambiar o actualizar la app, aunque la interfaz no variará demasiado, sí será más personalizada a la hora de las recomendaciones. Los abonados de Discovery+ y de la app premium de Eurosport, tendrán que esperar a nueva información de la compañía para suscribirse a Max.

Además de en España, este 21 de mayo la nueva plataforma de Max estará disponible en Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental. Los habitantes de Francia, Bélgica, Polonia y Países Bajos aún tendrán que esperar unas semanas más.

¿Qué contenidos podrán verse en Max?

La nueva plataforma Max incluirá contenido como la serie de 'Harry Potter', un spin-off de 'The Big Bang Theory', otra precuela de 'Juego de Tronos', la serie de 'Expediente Warren', el anime de 'Rick y Morty', 'Peter & The Wolf' de Bono o 'Tiny Toons Looniversity', entre otros. También series como ‘Barbie’, ‘Aquaman y el reino perdido’, ‘The Last of Us’, ‘The White Lotus’, ‘Euphoria’ o 'True Detective'.

Para los amantes del deporte, Max dará la opción de contratar un complemento de pago contando con Eurosport 1 y 2. Estos canales emitirán los Juegos Olímpicos; eventos de UFC; torneos de Grand Slams de tenis como el Open de Australia o Roland Garros; eventos de ciclismo como el Giro de Italia o el Tour de Francia; o las 24 horas de Le Mans, entre otros.

Precios de Max: se mantiene el descuento de por vida

Sobre las nuevas tarifas aún no hay nada oficial, pero los rumores apuntan a una subida de precios respecto a HBO Max, que es de 9,99 euros al mes o 69,99 euros al año. Warner Bros. Discovery ha informado que los usuarios suscritos al descuento del 50% como oferta de lanzamiento de HBO Max podrán seguir disfrutándolo.

Por el momento, habrá que esperar para que llegue a España el plan con anuncios, ya que no estará disponible en el lanzamiento, pero podría significar en el futuro que el coste mensual sea más económico. En un principio, habrá un periodo en el que cada usuario conserve su tarifa hasta elegir alguno de los siguientes planes.

Plan estándar: 2 dispositivos a la vez, Full HD y 30 descargas para ver offline.

2 dispositivos a la vez, Full HD y 30 descargas para ver offline. ​Plan premium: 4 dispositivos a la vez, Full HD o 4K y 100 descargas para ver offline.

4 dispositivos a la vez, Full HD o 4K y 100 descargas para ver offline. Complemento deportes: 2 dispositivos a la vez con la señal de Eurosport 1 y 2. Se añade al plan base.

2 dispositivos a la vez con la señal de Eurosport 1 y 2. Se añade al plan base. Plan básico con anuncios: no disponible por el momento.

¿En qué plataformas podrá verse el nuevo Max?

Además en la aplicación oficial, Max estará disponible para los clientes de la televisión de Vodafone y Movistar +.

La tarifa actual de Vodafone que cuenta con HBO Max tiene un precio de 40,70 euros mensuales, aunque habrá que esperar para saber si se encarece o no con el cambio a Max. Incluye datos ilimitados para navegar a máxima velocidad en redes 5G y llamadas ilimitadas. La tarifa con fibra y televisión parte desde los 59 euros mensuales.

En el caso de Movistar, HBO Max está includo en el paquete de Ficción (16 euros), que al sumarlo a la fibra y las tarifas móviles se puede contratar desde 87,90 euros al mes.