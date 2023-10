Cinco consejos para ahorrar en otoño y hacer frente a las compras navideñas

Septiembre ha traído consigo más que el inicio de una nueva estación: la inflación ha marcado una notable subida, poniendo en jaque a los bolsillos de los consumidores españoles. El Índice de Precios de Consumo (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha mostrado un alza de nueve décimas en septiembre frente al mes previo. Así, sumado a los desembolsos excepcionales de la temporada escolar y el consumo energético creciente por la llegada del otoño, las familias sienten el cinturón apretarse. Ante este escenario los expertos dan cinco consejos para contener y reducir los gastos.

Control de la energía en casa

A medida que el otoño avanza, las tardes se acortan y la necesidad de luz artificial aumenta. Optimizar el uso de luces de bajo consumo, especialmente en lugares donde estén encendidas por largos periodos, puede marcar la diferencia. Adicionalmente, recuerda apagar las luces al abandonar una estancia, aunque parezca obvio, y programar la calefacción para que funcione solo en momentos clave.

Herramientas para la gestión financiera

La planificación económica cobra especial importancia cuando los gastos amenazan con desbordarse. Gracias a la tecnología, hay aplicaciones y plataformas web que asisten en la administración de los ingresos, la definición de objetivos y la clasificación de gastos.

Atención a los gastos inesperados

No todo gasto puede anticiparse. Las emergencias, como reparaciones en el hogar o visitas al veterinario, son inevitables. Lo esencial es tener un fondo destinado a estos gastos inesperados. Además, es vital revisar y anular suscripciones que ya no resulten útiles. En algunas ocasiones pagamos suscripciones mensuales que no utilizamos –los llamados gastos fantasma-. Identificar estos gastos innecesarios y eliminarlos puede ayudar a mejorar nuestra economía.

Campañas promocionales de la estación

El otoño trae consigo eventos comerciales como el Black Friday. Esas fechas son ideales para adquirir lo necesario, y hasta para adelantar compras navideñas.

Maximizar el uso de plataformas de descuento

Webs especializadas congregan descuentos en diversas categorías: tecnología, vestimenta, hogar, entre otros. La ventaja no es solo económica, sino también de tiempo, ya que permiten comparar rápidamente precios entre diferentes tiendas. Con ellos desde la plataforma Chollometro aseguran que se puede llegar a ahorrar hasta el 80% en algunos productos.