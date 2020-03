¿Qué es un ERTE y qué ocurre con mi paro si mi empresa decide aplicarlo?

La crisis por el coronavirus continúa. España registra más de 1.200 contagios este martes y el número de fallecidos es de 31. Pero más allá del aspecto sanitario, la epidemia está afectando de lleno a las economías nacionales y a las empresas, algunas de estas últimas han tenido que tomar o prevén medidas extraordinarias para actuar frente a una posible caída de la demanda o la falta de materias primas. Entre otras medidas, se están negociando ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

Solo en Vitoria, donde se ha cancelado la actividad educativa, las medidas han provocado, al menos, tres ERTEs, según ha afirmado Raúl Arza, secretario general de UGT Euskadi en una entrevista en la Cadena Ser. "En Vitoria son tres empresas que trabajan en el secor de colectividades de la capital alavesa. Se cierran los comedores y esas empresas de caterin, de reparto o proveedores, ven reducida su activdad", ha señalado. Pero no son los únicos, otro caso es la fábrica de Volkswagen (VW) Navarra, donde dirección y sindicatos firmarán este martes el acuerdo para la aplicación de un ERTE, en el caso de que la epidemia de coronavirus afecte a la producción en la factoría de Pamplona.

Ante esta situación, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores? ¿Cuáles serán sus ingresos mientras se mantenga el ERTE? Un ERTE es una suspensión temporal de los contratos o una reducción de la jornada si las circunstancias lo exigiesen. Eso sí, en caso de aplicar esta medida la empresa debe justificar las causas, según lo especificado en el Estatuto de los Trabajadores, y seguir los pasos que especifica la normativa.

Mira también Trabajo vigilará ante la amenaza de una oleada de ERTE encubiertos por el virus

Una vez aprobado el ERTE por la autoridad laboral, el acuerdo se aplicará a la plantilla o parte de ella y, pese a que el contrato se suspende de manera temporal, los trabajadores mantienen ciertos derechos. Al aplicar un ERTE, los empleados pasan a una situación de desempleo y, por tanto, cobrarán la prestación por desempleo que le corresponda, durante el tiempo estipulado. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el 'paro' es inferior que el salario, por lo que los ingresos descenderán.

Además, hay que saber que no todas las personas cobran la misma cuantía por esta prestación y que no todas las personas que se encuentren desempleadas tienen derecho a una prestación. Se deben cumplir ciertos requisitos, pero en el caso de los trabajadores que se acojan a un ERTE, destacan contar con al menos 360 días cotizados en los últimos 6 años y no estar realizando otra actividad por cuenta propia o ajena a tiempo completo y no recibir otra prestación de la Seguridad Social incompatible con esta.

​En caso de cumplir con los requisitos exigidos, el importe que se recibirá como prestación irá en función de la base reguladora y de la cotización. Así, durante los seis primeros meses se ingresa el 70% de la base reguladora y a partir del sexto mes el 50%. La base sobre la que se calcula dicho porcentaje es la media de las bases de contingencias profesionales, sin contar las horas extraordinarias, de los 180 últimos días cotizados.

No obstante, el ERTE se negocia entre la empresa y sindicatos, de manera que se puede pactar que la propia empresa abone la diferencia entre el paro y el salario para que los trabajadores no reduzcan sus ingresos.