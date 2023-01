Cuándo se puede pedir el cheque de 200 euros: estas son las fechas exactas

La nueva ayuda de 200 euros en un único pago dirigida para comprar alimentos e impulsada desde el Gobierno de coalición ya está en marcha. Tanto es así que la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria ya ha preparado la plataforma para los millones de solicitudes que se espera recibir. No obstante, el plazo de solicitud arranca el 15 de febrero y finaliza el 31 de marzo de 2023. Además, tal y como ocurrió con el primer cheque de 200 euros, que lanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante el verano de 2022 para combatir la elevada tasa de inflación, no será necesario aportar ningún documento acreditativo. La razón no es otra que la Seguridad Social y otros organismos públicos remitirán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) la información necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones necesarias.

Ahora bien, es importante saber que para acceder a esta subvención directa, hará falta cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, el solicitante residente en España no podrá haber superado los ingresos de 27.000 euros anuales en 2022. Asimismo, el patrimonio debe ser menor a 75.000 euros, descontando la propia vivienda principal en caso de ser propietario de la misma. Por otro lado, subrayar que quedan excluidos los pensionistas, así como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. La razón que se justifica desde Moncloa es que dichos perceptores ya se han visto beneficiados con el alza de las pensiones, en un 8,5% para las contributivas y en un 15% para las no contributivas, así como el incremento de un 15% en el caso del IMV. Así lo establece el Real Decreto 20/2022, de 27 de diciembre.

Cómo solicitar la ayuda de 200 euros para comprar alimentos

Desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo, los interesados deberán formalizar la solicitud por Internet, accediendo a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, que ha habilitado una plataforma online para el envío de solicitudes al cheque de 200 euros. Asimismo, para la gestión, será necesario disponer de Cl@ve con certificado o DNI electrónico. En cualquier caso, para que no haya dudas al respecto, la Agencia Tributaria lanzó un video explicativo de cómo rellenar cada campo paso a paso.

Asimismo, esta subvención se abonará mediante transferencia bancaria, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la transferencia. Cuando, a la vista de la solicitud presentada y la información de que disponga la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no resulte procedente el abono de la ayuda, se notificará al solicitante una propuesta de resolución denegatoria, en la que se le indicarán los datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si se rechaza, se dispone de 10 días para reclamar.

¿Quiénes no pueden solicitar el cheque de 200 euros?

El Real Decreto 20/2022, de 27 de diciembre, establece algunos límites que no permiten recibir los 200 euros. Así, no serán beneficiarias las personas que a 31 de diciembre de 2022 reciben alguna de estas prestaciones sociales: