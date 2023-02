¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar la pensión íntegra este año?

No cabe duda de que cobrar el 100% de la pensión de jubilación es uno de los objetivos de cualquier trabajador que, pasada cierta edad, busca retirarse del mercado laboral. Sin embargo, lo cierto es que el sistema de pensiones, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, liderado a día de hoy por José Luis Escrivá, sufre cambios todos los años, lo que afecta a puntos tan relevantes como es el caso de la edad de jubilación, la cotización o el método de cálculo de las prestaciones sociales.

Para entender mejor esta cuestión, hay que remontarse a la reforma de las pensiones de 2011, aunque si bien es cierto que comenzó a aplicarse dos años más tarde, en 2013. En esta norma se acordó retrasar la edad para acceder a la jubilación y endurecer los requisitos para tener derecho a recibir la pensión máxima. A su vez, se estableció un calendario progresivo en cuanto al aumento de la edad de retiro para estas dos variantes, que en 2027 llegará a los 67 años.

Justo en este sentido, lo que no se modifica tiene que ver con la edad mínima de jubilación, que sigue siendo de 65 años, aunque lo que sí aumenta es el tiempo que se debe haber cotizado para conseguir la pensión íntegra en 2023. Este año aumenta a los 37 años y nueve meses, mientras que el año pasado se fijó en los 37 años y seis meses. Esto significa que en doce meses aumenta en tres meses la edad para poder conseguir el 100% de la pensión.

¿A qué edad me puedo jubilar para cobrar la pensión?

Hay algo que no se modifica y es que la edad mínima de jubilación sigue fijada en los 65 años. Pero el tiempo que se debe haber cotizado a esa edad para cobrar el 100% de la pensión aumenta hasta los 37 años y nueve meses, mientras que era de 37 años y seis meses en 2022. En caso contrario, la edad de jubilación se fija en los 66 años y 4 meses. A ello se une que será necesario tener cotizado más tiempo para poder cobrar el 100% de la base reguladora: pasa de los 36 años de 2022, a los 36 años y medio. Es decir, se incrementa un total de seis meses.

Otro asunto a tener en cuenta tiene que ver con que varían los porcentajes de base reguladora a los que hay derecho en función de los años trabajados. Para las personas que acreditan 15 años, se mantiene el 50% de la base reguladora, pero, a partir de esa fecha, se cambian los porcentajes extra de base reguladora por mes trabajado: se concede un 0,21% extra por cada uno de los siguientes 49 meses, y un 0,19% por cada uno de los siguientes 149 meses.

Aumenta la edad de jubilación para conseguir la pensión

La edad de retirada del mercado de trabajo español seguirá la tendencia alcista e irá aumentando progresivamente en los próximos años. Así, en 2024, para cobrar el 100% de la pensión y poder retirarse a los 65 años, el trabajador deberá haber cotizado unos 38 años, mientras que, si el periodo trabajado es inferior a este, la jubilación se hará efectiva a los 66 años y seis meses.

En 2025, el periodo de cotización aumentará a los 38 años y tres meses para jubilarse a los 65 años y, si es menor de 38 años, a los 66 años y ocho meses. Sin embargo, en 2026 los periodos de cotización no experimentarán grandes cambios, pero, a partir de 2027, la jubilación será una opción a los 65 años, siempre y cuando se hayan cotizado 38 años y seis meses. Si ese tiempo es menor, el trabajador no podrá retirarse hasta los 67 años. Para contabilizar el tiempo de cotización, se tienen en cuenta años y meses completos, pero no se equiparan a un año o un mes las fracciones de los mismos.