El negocio millonario de Pablo Alborán con el que triunfa fuera de los escenarios

Pablo Alborán comenzó su gira en 2023 en Fuengirola y acaba de terminarla en Puerto Rico después de recorrer los escenarios de España, Latinoamérica y EEUU. Su cuerpo y su mente no pueden más y el artista va a tomarse unas vacaciones más largas de lo habitual. Antes de ello, ha visitado El Hormiguero de Pablo Motos para hablar sobre ello y para contar algún detalle de cómo se plantea el futuro profesional de aquí a uno meses. En este tiempo podrá centrarse en su otro negocio más allá de la música.

El malagueño ha colgado el cartel de sold out en el Madison Square Garden de Nueva York, en Washington, Miami, Florida, Dallas, Houston, San José, Los Ángeles o Boston, entre otras ciudades americanas. "Estoy viviendo como un sueño, en la vida me han pasado cosas muy grandes en la vida, y las he disfrutado y he llorado, pero como no esperaba nada, es decir, esperaba encontrarme con el público que quisiera venir, pero no tenía estas expectativas…", aseguraba emocionado en una de sus publicaciones en Instagram mientras triunfaba con su gira LA CU4ARTA HOJA.

Desde que se dio a conocer en Youtube allá por el año 2010, su carrera siempre ha ido hacia arriba. En una de sus anteriores visitas a El Hormiguero, confesaba que con su primer sueldo como cantante se compró "una guitarra y le compré un traje a mi madre, que sé que le hacía mucha ilusión. El éxito de Pablo Alborán en el aspecto musical está más que asegurado, pero además, ha sabido invertir parte de sus ganancias y diversificarlas en otros negocios.

El negocio inmobiliario de Pablo Alborán en Málaga y Madrid

Hace ya una década, coincidiendo con su tercer disco de estudio, Pablo Alborán fundó la sociedad Sirona Investments. Está dedicada a la gestión de propiedad inmobiliaria que le permite comprar, vender, arrendar y subarrendar bienes inmuebles. El cantautor invierte locales de Madrid y Málaga, que compra para después alquilar.

Desde hace años, la sociedad de Pablo Alborán es propietaria de dos locales en el barrio de Salamanca, una de las zonas más caras de Madrid. Uno está situado entre las calles Diego de León y Velázquez, mientras que el segundo está en la Calle Ortega y Gasset. En su ciudad natal, Málaga, Sirona Investments es propietaria de un local en la calle de La Bolsa y otro en el Edificio Calafate.

Además de esto, Pablo Alborán también ha ganado dinero por sus apariciones en televisión. Fue coach de La Voz en la temporada 2021 junto a Malú, Alejandro Sanz y Luis Fonsi. Como invitado ha aparecido en programas como La Resistencia, Operación Triunfo, Tu Cara me suena o en la serie Aida.

Las casas de Pablo Alborán: dónde vive

El cantante está acostumbrado a recorrer todo el mundo, pero cuando las giras se lo permiten, se mueve entre Málaga y Madrid. Una es la ciudad donde se crio y la otra es donde pasa grandes temporadas por motivos laborales.

La primera casa que compró Pablo Alborán en Málaga fue el Limonar, el exclusivo barrio de la capital donde vivió de niño. En 2012 adquirió un piso pequeño con trastero y plaza de garaje, cercano al Liceo francés en el que estudió.

Pero también tiene un impresionante chalet en Benalmádena, donde viven sus padres habitualmente y en el que se refugia durante las temporadas de descanso. Desde allí grabó sus primeros vídeos cuando era un desconocido y años después, durante el confinamiento, compartió fotos de algunos de los rincones. Un impresionante salón, una cocina decorada en blanco, grandes dormitorios y un bonito jardín con piscina.

El artista también tiene, al menos, una propiedad en Madrid. Está en el municipio de Boadilla del Monte, tal y como él mismo ha compartido en sus redes sociales. Tiene un estudio de música decorado con una gran vegetación y en el que hay espacio para un gran piano de cola, teclado y una pared en la que tiene colgadas todas sus guitarras.

Pero no todo en su casa de Madrid está a su gusto. Cuando le visitó Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, le confesó que estaba cambiando la decoración hacia un estilo más hogareño, ya que en ocasiones se sentía como si estuviese viviendo "en un hotel". Como no podía ser de otra forma, también tiene jardín y piscina.